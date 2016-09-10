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Первый фестиваль фотографов Северного Кавказа завершился награждением победителей конкурса

В стране
10 сентября, 21:36 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 10, сентября. /ТАСС
В фестивале приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана, Грузии и Турции
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ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 200 человек стали участниками первого фестиваля фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла", который завершился в субботу в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе фестиваля Карина Казакова.

"Заключительным мероприятием нашего форума стало награждение победителей фотоконкурса работ, сделанных в период проведения фестиваля. Ребята сделали отличные снимки, в перспективе планируем провести фотовыставку фестиваля "Два крыла" в Москве", - сказала она.

Пятидневный фестиваль вызвал интерес не только у фотографов Северного Кавказа. "К нам приехали также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казахстана, Грузии и Турции. Фестиваль объединил более 200 человек и стал отличной площадкой для обучения и общения. Хотим сделать его ежегодным и постоянно расширять географию участников", - отметила Казакова.

Она подчеркнула, что одним из самых важных аспектов фестиваля было создание позитивного образа Северного Кавказа. "Думаю, по итогам работы нашего форума многие увидят другой Кавказ - красивый, гостеприимный, безопасный и развивающийся регион с большим туристическим потенциалом. Было очень много позитивных отзывом от участников. В частности, те, кто впервые посетил регион, восхищены красотой природы и открытостью людей, живущих здесь", - добавила собеседница агентства.

В рамках фестиваля, в частности, были организованы более 10 тематических лекций и мастер-классов по фотографии и видео, их провели известные фотографы, операторы и режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Для участников форума была также подготовлена насыщенная культурно- развлекательная программа и экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

Фестиваль "Два крыла" прошел на базе туристического комплекса "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе - одном из популярных мест отдыха в республике. Мероприятие проводилось при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО и руководства Карачаево-Черкесии.

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