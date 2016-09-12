Регионы Северного Кавказа собрали рекордные урожаи зерновых

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа в 2016 году собрали рекордные урожаи зерновых. О том, как кавказские фермеры добивались успеха, узнавали корреспонденты ТАСС.

Зерновые рекордсмены

Одним из первых регионов Северного Кавказа уборку зерновых завершил Ставропольский край. Аграриям удалось побить прошлогодний рекорд - в 2016 году урожай зерновых в крае составил 9,2 млн тонн - на один млн тонн больше, чем в прошлом году. Вслед за Ставропольем о рекордах заговорили и соседние республики.

Чечня в этом году впервые за 12 лет выполнила план по сбору озимых и зернобобовых яровых культур. "Впервые за последние 12 лет мы выполнили индикаторы по госпрограмме развития сельского хозяйства. Собрано зерновых и зернобобовых, без учета кукурузы и риса, 315,5 тыс. тонн при индикаторе в 302,9 тыс. тонн", - сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Магомед Сельмурзаев.

Урожай зерновых колосовых в Ингушетии превысил прошлогодний в 1,5 раза. "Под посевами у нас находилось столько же земли, сколько и в предыдущем году, однако сельхозпредприятиями было собрано на 20 тыс. центнеров пшеницы больше, чем в предыдущем", - пояснил в интервью ТАСС начальник отдела растениеводства Минсельхоза республики Магомед Цуров.

Карачаево-Черкесия, как и некоторые другие республики, из-за небольшой площади полей (145 тыс. га, у Ставропольского края - 2,2 млн га) не может соревноваться с крупными аграрными регионами по урожаю колосовых культур. Тем не менее, аграрии дали прирост по отношению к прошлому году, хоть и небольшой - 3,3%. Кабардино-Балкария находится в разгаре уборочной кампании, но урожай озимых зерновых уже превышает прошлогодние показатели на 30%.

Испытание погодой

Погода в этом году преподносила аграриям Северного Кавказа неприятные сюрпризы - посевы прошли испытание градом, жарой и ливнями. В Карачаево-Черкессии из-за таких капризов погоды уборочная кампания завершилась позже обычного. "В этом году урожайность в республике чуть ниже, чем в прошлом. Могли собрать и больше, но сказались погодные условия, затяжные дожди не позволили аграриям в сроки завершить уборку, закончили ее где-то на полторы недели позже, чем в прошлом году", - сообщил ТАСС глава Минсельхоза республики Умар Биджиев.

По данным Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, наибольший урон региону принесли ливни, прошедшие в июне. По всем направлениям списано более 30 тыс. га культур, из них 20 тыс. - зерновых и более одной тыс. пропашных культур. Ставропольский край из-за погодных условий в этом году потерял почти такое же количество урожая, которое было собрано в Чечне.

"Мы подверглись двум волнам градобоя, 35 тыс. га было полностью уничтожено. Сама уборка урожая проходила в сложнейших условиях, у нас выпало беспрецедентное количество осадков, были потери гороха, рапса, мы потеряли более 300 тыс. тонн озимой пшеницы. Но с этими условиями аграрии смогли справиться достойно", - рассказал журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Ответственные за урожай

Достойно выйти из "погодного виража" многим аграриям удалось благодаря хорошо выстроенному технологическому процессу - грамотному выбору гибридов растений, применению минеральных удобрений, обновлению и расширению парка уборочной техники.

"Если говорить о технологическом уровне производства, то в 30% хозяйств Ставропольского края (занимающихся производством зерна - прим. ТАСС) он высочайший, в 30% уровень близок к идеальному и еще в 30% хозяйств нужно более серьезно работать над технологией - больше вносить минеральных удобрений, уделять внимание приобретению почвообрабатывающей техники", - сказал журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В Чечне залогом успешного урожая стал и взвешенный подход к выбору руководителей сельхозпредприятий - убыточные в прошлом хозяйства начинают показывать хорошие результаты. "Такие результаты достигнуты благодаря решению главы республики о передаче убыточных госхозов инвесторам. В течение трех лет частное лицо обязуется выплатить все долги хозяйства, выполнить индикаторы Министерства сельского хозяйства России, после чего имущество остается в аренде у этой агрофирмы. В прошлом году кредиторская задолженность по госхозам составляла более 600 млн рублей, за один год мы снизили ее на 50%", - сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Магомед Сельмурзаев.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Руслан Костоев уже поставил аграриям республики задачу на будущий год - повысить урожайность. "Благодаря нашим усиленным работам в этом году мы получили хороший урожай, но знаю я и знаете вы, что мы можем лучше. С урожая 2017 года мы обязаны получить до 35 центнеров с каждого гектара (в 2016 году показатель составил 27,4 центнера с гектара - прим. ТАСС)", - сказал Костоев, слова которого приводит пресс-служба министерства.