Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Около десятка белых медведей взяли в осаду метеостанцию Известий ЦИК Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике. Полярники не могут выйти за порог, средств отпугивания хищников нет, сообщил корреспонденту ТАСС начальник станции Вадим Плотников.

"Начиная с субботы, медведица фактически ночует под окнами станции. Выходить наружу опасно, все средства отпугивания хищников закончились. Часть гидрометеорологических наблюдений вынуждены прекратить, поскольку они требуют выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений", - сказал он. По словам полярника, всего в окрестностях станции насчитали около десятка взрослых медведей, из них самок с медвежатами - четыре.

"В настоящее время, в прямой видимости постоянно находятся четыре особи. Количество не постоянно, бывает больше, бывает меньше, поскольку медведи постоянно в движении, в поисках хоть какой-нибудь пищи", - уточнил собеседник агентства. "31 августа медведица задрала одну из двух наших собак, после этого от станции она уже не отходит", - добавил он.

Начальник полярной станции отметил, что руководство Севгидромета официально поставлено в известность о происходящем. "В ответ нам рекомендовали принимать решение самостоятельно, в зависимости от обстановки", - пояснил Плотников. Экспедиционное судно Севгидромета "Михаил Сомов", совершающее рейс по завозу грузов на полярные станции, придет к острову Тройной только через месяц. "В целях самообороны и сохранения жизни сотрудников станции (на Известий ЦИК работают пять человек - прим. ТАСС) нужны пиропатроны к личному ружью. Доставка пиропатронов с материка потребует привлечения сторонних организаций и серьезных средств, но нам нужна помощь", - заключил полярник.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тыс. этих животных, в том числе около 5-7 тыс. обитают на территории России на пространстве от Земли Франца Иосифа и Новой Земли до Чукотки. Охота на них в России запрещена с 1957 года. Это самый крупный наземный хищник, его длина достигает трех метров, а вес - 750 кг.