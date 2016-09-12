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Сочи пожаловался на пропажу голосов на конкурсе по выбору символа для новых банкнот

В стране
12 сентября, 12:21 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
В администрация города утверждают, что после обновления, которое проходит дважды в сутки, из результата города было вычтено более 2,5 тыс. голосов
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СОЧИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Администрация Сочи намерена обратиться к организаторам конкурса по выбору символа для новой банкноты ЦБ за разъяснениями по поводу снятия с курорта более 2,7 тыс. голосов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

"После очередного обновления, которые организаторы производят дважды в сутки, 10 сентября из результата Сочи было вычтено 2778 голосов... Более того, организаторы не просто вычли голоса, но и не добавили ничего к имеющимся, как будто за Сочи никто не голосовал целые сутки", - сказали в мэрии Сочи.

В администрации курорта напомнили, что в день, когда были сняты голоса, в Сочи как раз прошла очередная масштабная акция по поддержке кандидатуры одного из предложенных символов города. В итоге, по подсчетам экспертов, город лишили около 6 тыс. голосов.

"Организаторам конкурса будет направлено официальное письмо с запросом и просьбой разобраться в этой ситуации", - отметили в пресс-службе администрации.

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В качестве символов Сочи для размещения на банкноте предлагается курорт "Роза Хутор", который в 2014 году стал одним из ключевых объектов Зимних Олимпийских игр. На курорте прошли соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. Другой символ - стадион "Фишт", где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Власти Сочи на финальном этапе отбора подготовили целую серию мероприятий поддержки. Каждый проголосовавший за один из символов курорта в финальном этапе отбора конкурса получит звание "Друг Сочи".

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября.

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