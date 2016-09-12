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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Прожиточный минимум в Северной Осетии вырос во втором квартале на 2,8% по сравнению с первым кварталом. Об этом сообщает Севосетиястат.
"По сравнению с первым кварталом 2016 года величина прожиточного минимума выросла на 2,8%, по отношению ко второму кварталу 2015 года - на 1,2%", - говорится в сообщении.
Величина прожиточного минимума во втором квартале в Северной Осетии в расчете на душу населения составила 8 тыс. 942 руб., в том числе для трудоспособного населения - 9 тыс. 501 руб., пенсионеров - 7 тыс. 161 руб., детей - 9 тыс. 115 руб.
По сравнению с первым кварталом текущего года стоимость потребительской корзины, включающей в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, увеличилась на 2,7%.
В структуре прожиточного минимума потребительская корзина занимает 93%, остальные 7% - обязательные платежи и сборы.