Белые медведи, осаждающие метеостанцию в Арктике, взломали окна склада

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Белые медведи, осаждающие метеостанцию Известий ЦИК Севгидромета на острове Тройной в южной части Карского моря в Арктике, взломали окна в одном из складских зданий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник полярной станции Вадим Плотников.

"С утра медведи активизировались - два медведя взломали окна в одном из складских зданий. Надеюсь, что до склада с годовым запасом продовольствия их лапы не дойдут, отгоняю медведей трактором. В передышках заколачиваем окна досками с гвоздями. Коллектив станции (пять человек) находится в здании зимовки", - написал он по электронной почте.

"Сейчас туман, видимость 300 м. Две особи (мамочка с медвежонком и медведь) в 70 метрах от станции и одна самка с двумя полуторагодовалыми пестунами на удалении 200 м", - добавил начальник станции. Плотников пояснил, что медведи на лето оставались на острове всегда: обычно насчитывали от четырех до шести штук, однако сейчас только взрослых - около десяти особей. "С установлением прочного ледового покроя медведи обычно уходят с острова", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, начиная с субботы, медведица фактически ночует под окнами станции. Выходить наружу опасно, все средства отпугивания хищников у полярников закончились. Часть гидрометеорологических наблюдений они вынуждены прекратить, поскольку это требует выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений.

Начальник полярной станции отметил, что руководство Севгидромета официально поставлено в известность о происходящем. "В ответ нам рекомендовали принимать решение самостоятельно, в зависимости от обстановки", - пояснил Плотников. На станции нет никаких средств отпугивания. Экспедиционное судно Севгидромета "Михаил Сомов", совершающее рейс по завозу грузов на полярные станции, придет к острову Тройной только через месяц.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росгидромету обеспечить безопасность сотрудников метеостанции на острове Тройной в связи с возникшей опасностью встреч с белыми медведями. Он также поручил предпринять все необходимые меры для сохранения животных. Глава Минприроды России также попросил руководителя Росгидромета Александра Фролова взять ситуацию на личный контроль.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на них в России запрещена с 1957 года.