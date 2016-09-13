Полярникам, заблокированным медведями в Арктике, доставят собак и пиротехнику

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Полярникам, заблокированным белыми медведями на метеостанции на острове Тройной в Карском море, доставят для охраны собак и пиротехнические средства. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник отдела государственной наблюдательной сети Севгидромета, которому принадлежит станция, Василий Шевченко.

"Мы рекомендовали персоналу станции соблюдать предельную осторожность и внимание, без надобности не выходить за пределы здания и вести только доступные метеорологические наблюдения, - сказал он. - Дано указание доставить туда на экспедиционном судне "Михаил Сомов", которое придет к острову примерно через месяц, собак, поскольку медведь одну задрал, а также необходимые пиротехнические средства для отпугивания хищников".

По словам Шевченко, прорабатывается возможность доставки на станцию пиротехники в более ранние сроки. "Это будет решено сегодня в течение дня", - уточнил. Собеседник агентства добавил, что ситуация на острове Тройной "ничем не отличается от той, что бывала и раньше: медведи там живут, а люди работают". "В конце октября, начале ноября с образованием льдов вокруг острова медведи с него уйдут в поисках пищи", - заметил он.

Как сообщил ранее начальник станции Вадим Плотников, обычно на острове на лето оставались от четырех до шести белых медведей, сейчас только взрослых - около десяти особей. С субботы, 10 сентября, медведица фактически ночует под окнами станции, выходить наружу опасно, так как все средства для отпугивания хищников у полярников закончились. Часть гидрометеорологических наблюдений они вынуждены прекратить, поскольку это требует выхода специалистов на метеоплощадку и другие пункты наблюдений.

В понедельник министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил Росгидромету обеспечить безопасность сотрудников метеостанции на острове Тройной в связи с возникшей опасностью встреч с белыми медведями. Он также поручил предпринять все необходимые меры для сохранения животных и попросил руководителя Росгидромета Александра Фролова взять ситуацию на личный контроль. В настоящее время на станции работают пять человек, в том числе две семейные пары.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на них в России запрещена с 1957 года.