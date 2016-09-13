Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора

Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы

Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы 13 сентября, 13:18

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. За несколько часов волонтеры экологического марафона "360 минут" собрали на берегу Байкала 27 тысяч мешков мусора - чтобы вывезти их понадобилось 114 "КамАЗов". О том, что движет людьми в сборе мусора вокруг самого большого озера Земли и какие находки попались волонтерам они рассказали корреспондентам ТАСС.

Крупнейшая в России экологическая акция "360 минут" выросла из корпоративного начинания: 101 сотрудник энергетического холдинга En+ в 2011 году очистили от мусора небольшую, но очень загрязненную территорию на побережье Байкала – мыс Улибра, ставший местом стихийной свалки. В этом году экологический марафон прошел уже в 126 точках: по периметру Байкала и в заповедниках "Столбы" (Красноярский край) и "Хакасский". В конце сентябре волонтеры помогут восстановить инфраструктуру и ликвидировать последствия тайфуна и паводка в заповеднике Сихотэ-Алинский в Приморье.

"Когда акция начиналась, мы убирали только бытовой мусор. Но в прошлом году сотрудники Байкальского заповедника обратили наше внимание на то, что здесь есть и промышленный мусор, и здания, которые нужно снести. Мы решили заняться и этим", - сообщила руководитель проектов устойчивого развития En+ group Мария Грачева.

Раритетные коньки и 100-летний утюг

По словам Грачевой, во время акции волонтеры находят, порой, очень странный мусор. Некоторые находки и вовсе представляют историческую ценность. Так, однажды были найдены раритетные коньки, которые еще прикручивались к ботинкам. Возможно, кто-то несколько десятков лет назад совершал на них переход по льду Байкала.

© Оргкомитет экологического марафона "360 минут"

"Находили многое: бочки унитазов посередине побережья, где нет рядом даже поселений, каркас автомобиля, остатки от лодок. Некоторые предметы передавали в музей - например, старинный тяжеленный угольный утюг 100-летней давности или колокол, который использовался на железнодорожных вокзалах", - добавила Грачева.

В этом году среди необычных находок, обнаруженных на берегу, оказались стрела строительного крана, магнитофон, холодильник, кухонная плита, фарфоровые изоляторы для ЛЭП.

"В прошлом году, когда уровень Байкала был низкий, мы обнаружили, что весь берег усеян большими металлическими конструкциями, бетонными блоками, столбами. В этом году из Байкала вытащили железные конструкции, и никто не знает, как они туда попали. Притащить их руками или на какой-то маленькой машине невозможно. Их что, циклоп туда накидал? Мы пытались решить вопрос и вытащить их при помощи доступной нам техники, но одним с этим не справиться", - рассказывает заместитель директора Байкальского заповедника по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота.

Одним из мероприятий экологической акции этого года была уборка карги – песчаной косы, которая образуется в дельте реки Селенга. Оттуда волонтеры выкопали сотни метров очень мелких рыболовецких сетей китайского производства.

"Там вымывает рыболовецкие сети, очень мелкие. Рыбаки их бросают при виде малейшей опасности, и там гибнут жители озера: рыба, запутываются птицы и нерпы. Я видела нерпу, погибшую в этих сетях, – ужасное зрелище", - говорит Ирина Лясота.

Байкал поражен спирогирой

Нитчатая водоросль спирогира, которая появилась в Байкале из-за потепления воды и усиления влияния человека, стала серьезной угрозой некогда чистейшему озеру. Она подавляет его естественную флору и фауну, заполоняет дно. Концентрация водоросли особенно сильна в местах, куда сбрасываются отходы, содержащие фосфаты (их особенно много в порошках и моющих средствах). Всего один грамм этого вещества стимулирует образование 5-10 кг водорослей. По мнению лимнологов, для Байкала и его природной территории установленный лимит содержания фосфора в моющих средствах должен составлять не более 0,5%. Сейчас в России большинство моющих средств содержат от 15 до 40% опасного для здоровья человека и окружающей среды триполифосфата натрия.

© Оргкомитет экологического марафона "360 минут"

По словам директор по связям с общественностью En+ group Елены Вишняковой, одним из путей решения проблемы извлечения спирогиры из акватории озера может стать ее использование в быту или науке. Для этого компания совместно с Байкальской экспедицией, фондом "Возрождение земли Сибирской" и школой экологического предпринимательства провели конкурс среди местных предпринимателей на использование водоросли в хозяйстве.

"Задачей конкурса был поиск такого применения спирогиры, чтобы людям было выгодно вывозить ее с озера самостоятельно и на это не тратились бы бюджетные средства. Например, на Бали, когда океан выбрасывает водоросли, жители немедленно из разбирают, потому что кормят ими скотину", - рассказывает Вишнякова.

Первые три места в конкурсе заняли разработки по использованию водоровли в сельском хозяйстве в качестве гумуса, мульчи (укрывной материал. – прим. ТАСС) и производства из прессованной спирогиры дизайнерской бумаги.

"Сейчас проходят контрольные испытания по выращиванию сельскохозяйственных культур при помощи спирогиры. Мы рассчитываем, что это даст свои плоды", - добавила Вишнякова.

В 2017 году волонтеров будет 100 тысяч

В рамках акции в заповеднике "Столбы" Красноярского края добровольцы не только убирали мусор, но огораживали муравейники и счищали вандальные надписи со скал. В заповеднике "Хакасский" очистили от мусора береговые линии озер Иткуль и Орловка, правый берег реки Абакан в Абазе.

© Оргкомитет экологического марафона "360 минут"

"Выбор мест уборки обусловлен популярностью среди туристов и, соответственно, большим количеством оставленного мусора. В одной из точек уборки с нескольких квадратных метров добровольцы собрали 600 мешков мусора объемом 100 л каждый, в другой ликвидировали несанкционированную свалку строительного мусора", - добавили организаторы.

Указом президента 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Поэтому в следующем году организаторы экомарафона рассчитывают вывести на "360 минут" 100 тысяч волонтеров в 10 регионах России.

Очистка побережья Байкала и территории двух сибирских заповедников стала итоговой акцией Всероссийского волонтерского экомарафона "360 минут". Он проходил с июня 2016 года в пяти регионах страны: Хакасии, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Приморском краях. Ключевая акция стала двадцатым по счету экологическим мероприятием марафона.

Программа реализуется при поддержке Фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело" и национального фонда "Страна заповедная".