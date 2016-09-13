Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рисунки жителей Саратовской области попали в Книгу рекордов России

В стране
13 сентября, 16:08 UTC+3 САРАТОВ /Корр. ТАСС, Иванна Орлова
Более 2 тыс. человек приняли участие в создании стилизованной надписи на асфальте "Я люблю Маркс"
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Книга рекордов России пополнилась сразу двумя рекордами, установленными жителями райцентра Маркса Саратовской области - "самая большая надпись на асфальте" и "самое большое изображение сердца". Об этом ТАСС сообщила представитель проекта "Книга рекордов России" Анна Коненко.

"В субботу 10 сентября в Марксе отмечали День города. В программе праздника была акция "Подари сердце любимому городу" - более 2 тыс. человек, в основном детей, приняли участие в создании рисунка на асфальте - стилизованной надписи "Я люблю Маркс". В итоге наш проект пополнился сразу двумя общероссийскими рекордами - "самая большая надпись на асфальте" и "самое большое изображение сердца", - сказала Коненко. Она уточнила, что площадь рисунка в целом составила 1306 кв. м, а сердца, входящего в его состав - 1041 кв. м.

Коненко особо отметила грамотный подход жителей райцентра к организации рекорда. "Когда еще только готовились к акции, намечали контур рисунка на асфальте, обратили внимание, что мел расходуется очень быстро. Тогда, чтобы его точно хватило, организаторы оперативно подстраховались, скупили мел, наверное, во всем районе - итого получилось 300 кг, или 11900 штук цветных мелков. Потратили, правда, не все - точное количество пока выясняем", - уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что и проведение самой акции было продуманным и логичным - изображение раскрашивали поэтапно, участников запускали в контур рисунка так, чтобы они не затоптали труды предшественников, предоставляли им возможность вытереть руки и обувь от мела.

По завершении акции рекорд был официально зарегистрирован, и Коненко вручила главе администрации Марксовского района Олегу Тополю сертификат о достижении. По ее словам, Маркс попадает в Книгу рекордов России в первый раз, а Саратовская область, с учетом последнего "двойного" рекорда - сразу в третий и четвертый. Ранее Саратов отметился в проекте приготовлением самой большой селедки под шубой, а в Энгельсе был поставлен спортивный рекорд по шаговым выпадам с гирей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
2
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
3
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
4
Соль внесли в перечень продэмбарго
5
В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
Темы дня
Реклама