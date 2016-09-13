Рисунки жителей Саратовской области попали в Книгу рекордов России

САРАТОВ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Книга рекордов России пополнилась сразу двумя рекордами, установленными жителями райцентра Маркса Саратовской области - "самая большая надпись на асфальте" и "самое большое изображение сердца". Об этом ТАСС сообщила представитель проекта "Книга рекордов России" Анна Коненко.

"В субботу 10 сентября в Марксе отмечали День города. В программе праздника была акция "Подари сердце любимому городу" - более 2 тыс. человек, в основном детей, приняли участие в создании рисунка на асфальте - стилизованной надписи "Я люблю Маркс". В итоге наш проект пополнился сразу двумя общероссийскими рекордами - "самая большая надпись на асфальте" и "самое большое изображение сердца", - сказала Коненко. Она уточнила, что площадь рисунка в целом составила 1306 кв. м, а сердца, входящего в его состав - 1041 кв. м.

Коненко особо отметила грамотный подход жителей райцентра к организации рекорда. "Когда еще только готовились к акции, намечали контур рисунка на асфальте, обратили внимание, что мел расходуется очень быстро. Тогда, чтобы его точно хватило, организаторы оперативно подстраховались, скупили мел, наверное, во всем районе - итого получилось 300 кг, или 11900 штук цветных мелков. Потратили, правда, не все - точное количество пока выясняем", - уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что и проведение самой акции было продуманным и логичным - изображение раскрашивали поэтапно, участников запускали в контур рисунка так, чтобы они не затоптали труды предшественников, предоставляли им возможность вытереть руки и обувь от мела.

По завершении акции рекорд был официально зарегистрирован, и Коненко вручила главе администрации Марксовского района Олегу Тополю сертификат о достижении. По ее словам, Маркс попадает в Книгу рекордов России в первый раз, а Саратовская область, с учетом последнего "двойного" рекорда - сразу в третий и четвертый. Ранее Саратов отметился в проекте приготовлением самой большой селедки под шубой, а в Энгельсе был поставлен спортивный рекорд по шаговым выпадам с гирей.