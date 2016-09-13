Нарышкин назвал музей "Кижи" хорошим символом для новых купюр в 200 или 2000 рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Архитектурный ансамбль Кижского погоста является хорошим символом для новых купюр в 200 или 2000 рублей, считает председатель Государственной думы Сергей Нарышкин. Об этом он заявил на встрече с участниками регионального молодежного форума "Карелия 100" в Петрозаводске.

Музей-заповедник "Кижи" вышел в финал конкурса Банка России по выбору символов новых банкнот номиналом 200 или 2000 рублей. Сейчас Кижи занимают последнее, 10 место.

"Банкнот будет несколько, поэтому у всех есть шанс быть представленными на этих банкнотах, в том числе и у Кижей... Кижи - очень хороший символ. Может, мой личный голос в этом голосовании не будет весить слишком много, но мне было бы приятно, если бы Кижи появились на одной из банкнот", - сказал Сергей Нарышкин, отвечая на предложение участника форума поддержать карельскую достопримечательность голосованием.

О конкурсе

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября в 18:00 мск.

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей- заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.

Историко-архитектурный и этнографический музей- заповедник "Кижи", отмечающий в этом году свое 50-летие - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника, основу составляет ансамбль Кижского погоста с 22-главно церковью Преображения Господня (1714 г.) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.