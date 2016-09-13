Один из выпущенных в Кавказском заповеднике леопардов сбежал при первой встрече с людьми

СОЧИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая встреча с людьми переднеазиатского леопарда, выпущенного из питомника в Сочи на территорию Кавказского заповедника, закончилась бегством хищника. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет.

Неожиданная для людей встреча произошла при обследовании мест охоты леопардов. "На гребне горы Ахцархвы случилось настоящее событие - мы увидели леопарда Килли с ошейником, (один из трех выпущенных в природу леопардов - прим. ТАСС), поднимающегося на этот же гребень с противоположной стороны. Увидев людей, зверь мгновенно растворился в траве и ушел вниз по склону", - рассказал ученый.

Наблюдатель также рассказал, что в ходе изучения данных с радиоошейников выяснилось, что еще один леопард - самка Виктория - находилась всего в 200 метрах от осматривающих остатки ее добычи людей и при этом умело пряталась. По словам эксперта, такое осторожное поведение диких кошек, у которых на Северном Кавказе практически нет врагов, говорит о том, что "вероятность их нападения на человека ничтожна".

В июле этого года три особи переднеазиатского леопарда были выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника. Хищники были рождены в Центре разведения леопардов Сочинского национального парка и прошли специальную подготовку к жизни в дикой природе.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет тысячу особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.