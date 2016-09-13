Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один из выпущенных в Кавказском заповеднике леопардов сбежал при первой встрече с людьми

В стране
13 сентября, 18:30 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
В июле этого года три особи переднеазиатского леопарда были выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая встреча с людьми переднеазиатского леопарда, выпущенного из питомника в Сочи на территорию Кавказского заповедника, закончилась бегством хищника. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет.

Неожиданная для людей встреча произошла при обследовании мест охоты леопардов. "На гребне горы Ахцархвы случилось настоящее событие - мы увидели леопарда Килли с ошейником, (один из трех выпущенных в природу леопардов - прим. ТАСС), поднимающегося на этот же гребень с противоположной стороны. Увидев людей, зверь мгновенно растворился в траве и ушел вниз по склону", - рассказал ученый.

Смотрите также
Один из выпущенных леопардов
Один из выпущенных на Кавказе леопардов из питомника поймал первую крупную добычу

Наблюдатель также рассказал, что в ходе изучения данных с радиоошейников выяснилось, что еще один леопард - самка Виктория - находилась всего в 200 метрах от осматривающих остатки ее добычи людей и при этом умело пряталась. По словам эксперта, такое осторожное поведение диких кошек, у которых на Северном Кавказе практически нет врагов, говорит о том, что "вероятность их нападения на человека ничтожна".

В июле этого года три особи переднеазиатского леопарда были выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника. Хищники были рождены в Центре разведения леопардов Сочинского национального парка и прошли специальную подготовку к жизни в дикой природе.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет тысячу особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама