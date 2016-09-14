Вопрос о прокладке ВОЛС до Анадыря будет решен после определения источников финансирования

АНАДЫРЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос о прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь будет решен после определения источников финансирования проекта. Об этом сообщил 13 сентября в Анадыре министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, сообщает пресс-служба Чукотского автономного округа.

"Сегодня компания ("Ростелеком" - прим. ТАСС) не готова напрямую целиком взять на себя весь объем затрат по строительству новой линии до Анадыря. Надо понять, какую часть проекта "Ростелеком" может реализовать, можем ли мы им помочь кредитами или субсидировать процентную ставку по банковскому кредиту. Будем проводить изыскания для того, чтобы когда ситуация станет понятна с точки зрения финансирования, мы могли немедленно приступать к строительству", - приводит пресс-служба слова Никифорова.

Министр также подчеркнул, что перед прокладкой ВОЛС необходимо провести дополнительные исследования морского дна и определить маршрут новой линии. "Сама прокладка кабеля занимает немного времени, больше всего тратится на подготовку", - подчеркнул Никифоров.

В настоящее время связь на Чукотке обеспечивается через спутниковые каналы.