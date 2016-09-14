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В Чечне пройдет международный фестиваль танца имени Махмуда Эсамбаева

В стране
14 сентября, 16:06 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, сентября. /ТАСС
Фестиваль пройдет в Грозном, в концертном зале "Вайнах" с 15 по 19 октября. Призовой фонд конкурса составит от 20 до 100 тыс. рублей
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ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Восьмой международный фестиваль-конкурс сольного танца имени знаменитого танцора Махмуда Эсамбаева пройдет в Чечне с 15 по 19 октября. Об этом сообщает Министерство культуры республики.

"В 2016 году VIII Международноый фестиваль-конкурс имени Махмуда Эсамбаева состоится по трем номинациям: сольный танец, парный и групповой. Заявки на участие будут приниматься до 25 сентября", - отметили в министерстве.

Фестиваль пройдет в Грозном, в концертном зале "Вайнах" с 15 по 19 октября. Призовой фонд конкурса составит от 20 до 100 тыс. рублей.

"Фестиваль проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов России и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей", - отметили в республиканском Министерстве культуры.

В прошлом году в фестивале участвовали 96 претендентов из 19 регионов России и восьми стран мира. Гран-при выиграл дуэт из Минска, участники которого исполнили современный танец под названием "Амальгама". Награду вручал врио главы Чечни Рамзан Кадыров.

Махмуд Эсамбаев родился в предгорном чеченском селении Старые Атаги, в 15 лет стал солистом Чечено-Ингушского государственного ансамбля песни и танца. Он был удостоен званий народного артиста СССР и героя социалистического труда, неоднократно становился депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, РСФСР, СССР. Создал множество известных танцев-новелл, посвященных культурам разных народов, включая индийский ритуальный танец "Золотой бог", испанский танец "Ля-коррида" и таджикский "Танец с ножами".

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