Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил молебен в высокогорном селе КБР

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил высокогорное село Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь епархии, протоиерей Михаил Самохин.

"Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 14 сентября, в ходе архипастырского визита в КБР, посетил село Верхняя Балкария, где осмотрел древнюю башню Абаевых и вознес молитвы о ее древних строителях, исповедовавших христианство, и о здравии современных жителей села. До настоящего времени в его сане в данное село никто не ездил и молебна не совершал", - сказал Самохин.

По его словам, основная часть визита была посвящена престольным торжествам. "Основная часть архипастырского визита была посвящена престольным торжествам Симеоновского храма города Нальчика (14 сентября Русская православная церковь отмечает память преподобного Симеона Столпника - прим. ТАСС). Владыка возглавил Божественную литургию в храме и уставной крестный ход, после богослужения пообщался с прихожанами", - добавил собеседник агентства.

Памятник культуры и архитектуры башня Абай-Кала возведена в XVII веке балкарскими зодчими по указу балкарского таубия (князя) Алимурзы Абаева. К настоящему времени она сохранилась полностью. Однако деревянные фрагменты сгнили и обвалились. На первом этаже сохранились бойницы и смотровые щели. В верхней части стен имеются сквозные равносторонние кресты.