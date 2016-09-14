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В Чечне пройдет первый международный гастрономический фестиваль

В стране
14 сентября, 22:12 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, сентября. /ТАСС
Планируется, что в рамках фестиваля команды поваров приготовят самый большой шашлык в мире
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ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль кулинарии и активного отдыха "Шашлык-Машлык" пройдет на центральной площади Грозного 8-9 октября. Об этом сообщили в среду на сайте Ростуризма.

"В программе фестиваля - дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, состязание между командами поваров на лучшие блюда, большой гала-концерт "Русского радио", а также выступления национальных музыкальных коллективов, турниры по национальным и традиционным видам спорта и многое другое", - сообщили в Ростуризме.

Планируется, что в рамках фестиваля команды поваров приготовят самый большой шашлык в мире, попробовать который бесплатно смогут все гости праздника. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму и Правительство Чеченской Республики.

"Развитие туризма в Чечне - одна из важнейших государственных задач. В регионе есть хорошая основа для формирования конкурентоспособного туристического продукта и организации различных видов отдыха. В частности, гастрономические традиции региона интересны практически каждому жителю России и зарубежья. Уверен, что фестиваль "Шашлык-Машлык" станет одним из ведущих туристических событий в России", - приводятся на сайте слова главы Ростуризма Олега Сафонова.

На международный гастрономический фестиваль приглашены ведущие кулинары как из регионов России, так и из Средней Азии, Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии, Азербайджана и других стран.

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