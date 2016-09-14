ДТП в Ингушетии стало меньше, но пострадавших в них стало больше

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Число ДТП в Ингушетии было в этом году меньше, однако пострадавших в них было больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Об этом сообщил на совещании, которое проводил глава республики Юнус-Бек Евкуров, заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия Магомед Бузуртанов.

"За восемь месяцев текущего года в регионе совершено 111 дорожно-транспортных происшествий (годом раньше 121), в результате которых 55 человек погибли (в 2015 году - 53) и 178 человек получили ранения (годом ранее - 207)"- сказал он. По его словам, "в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 8,3%, число раненых в них людей - на 14%, а число погибших увеличилось на 3,8%".

По его данным с участием детей совершено 21 ДТП, в результате которых погибло 10 и ранено 18 детей. За восемь месяцев прошлого года в ДТП погибло двое и получили травмы 10 детей. Бузуртанов рассказал, что анализ происшествий, совершенных с участием детей, показывает, что в результате наездов транспортных средств совершено 10 ДТП. В остальных 11 случаях дети являлись пассажирами автомобилей.

Бузуртанов подчеркнул, что причинами совершения ДТП являются выезд на полосу встречного движения (20%), превышение скорости (24 %), управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения (16%). Он отметил, что всего в этом году в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции проведены десятки целенаправленных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения. Было выявлено более 111 тысяч нарушений, в том числе: превышение скорости - более 60 тысяч, выезд на встречную полосу - 2,4 тысячи, задержаны 966 водителей. Еще 155 человек задержаны за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"Контроль за безопасностью дорожного движения - задача не только ГИБДД, но и в большей степени общественности", - заявил глава Ингушетии. Евкуров отметил, что "общество не должно молча наблюдать, как кто-то нарушает правила дорожное движения". Сейчас есть телефоны, видеорегистраторы в машинах. Скидывайте эти записи о нарушениях в ГИБДД, а там по ним будут приняты меры", - сказал он.