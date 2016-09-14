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Более 700 человек примет участие в фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа

В стране
14 сентября, 22:41 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, сентября. /ТАСС
Основные мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Назрани
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МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Представители семь регионов Северо-Кавказского федерального округа примут участие в VII фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа, который пройдет в Ингушетии 24-25 сентября. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер правительства Ингушетии Мадина Гойгова.

"Подготовка к фестивалю почти завершена, и мы готовы принять гостей на этот праздник культуры и спорта, в котором примут участие семь регионов, всего более 700 человек",- отметила она. По ее утверждению, основные мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Назрани, на главном стадионе республики - им. Рашида Аушева, где на стадии завершения ремонтно-реконструкционные работы.

Гойгова рассказала, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по национальным видам спорта: армспорт, эстафета 4х200м, борьба на поясах, ходьба на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазанье по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол, перетягивание каната. Также регионы откроют свои национальные подворья, где представят свою культуру, традиции, кухню. На площадке перед Домом культуры города Назрань состоится гала-концерт с участием лучших театральных и хореографических коллективов и отдельных артистов из субъектов СКФО.

"В рамках фестиваля у нас будет открыта самая крупная в стране площадка для тренировки и занятий воркаутом и сдачи нормативов ГТО. Ее площадь -1297 кв. метра", - сказала вице-премьер.

В среду глава региона Юнус-Бек Евкуров посетил реконструируемый стадион в Назрани. Ему рассказали, что основная часть работы завершена, увеличено с 2980 до 3 400 количество посадочных мест, уложены новые беговые дорожки, установлены новые осветительные мачты и звуковое оборудование.

Как сообщалось ранее, на реконструкцию стадиона из федерального бюджета выделено более 80 млн руб.

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