Горнолыжный курорт "Ведучи" планирует принять первых туристов в 2017 году

ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/Первая горнолыжная трасса всесезонного курорта "Ведучи" в Чечне будет запущена в 2017 году. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Рамзан Кадыров.

"Французская компания "Poma" выиграла конкурс на проектирование "Ведучи", который проводило АО "Курорты Северного Кавказа". Она планирует до 26 сентября выйти на строительную площадку, чтобы существующие технические решения привязать на местности. В конце этого года будет готов проект первого пускового комплекса", - написал Кадыров.

По его словам, задача - в эти сроки разыграть тендер и к следующему сезону принять первых любителей горных лыж.

Дорогие друзья! Сегодня я встретился с Председателем Правительства ЧР Абубакаром Эдельгериевым, Генеральным директором Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Олегом Горчевым и главой представительства французском компании "ПОМА" (Poma) в России и СНГ Антоном Чудаевым. Мы обсудили вопросы строительства горнолыжного курорта "Ведучи". Олег Горчев сообщил, что "ПОМА" выиграла конкурс на проектирование "Ведучи", который проводило АО "Курорты Северного Кавказа". Она планирует до 26 сентября выйти на строительную площадку, чтобы существующие технические решения привязать на местности. В конце этого года будет готов проект первого пускового комплекса. В эти сроки предстоит разыграть тендер. Задача ставится к следующему сезону принять первых любителей горных лыж. АО "Курорты Северного Кавказа" не останавливается в работе только над курортом. Предполагается создание зоны катания порядка 10 километров к 2020 году с дальнейшим увеличением до 15 км. Антон Чудаев отметил, что фирма "ПОМА" является одним из мировых лидеров в области канатных транспортных систем. Она спроектировала, изготовила и смонтировала более 7000 канатных дорог в 63 странах. За все время эксплуатации подъемников РОМА на них не произошло ни одного несчастного случая. Для реализации проекта "Ведучи" будут привлечены самые лучшие силы. #Кадыров #Россия #Чечня #Ведучи Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 14 2016 в 1:03 PDT

"АО "Курорты Северного Кавказа" не останавливается в работе только над курортом. Предполагается создание зоны катания порядка 10 км к 2020 году с дальнейшим увеличением до 15 км", - сообщил врио главы Чечни.

Фирма Рoma является одним из мировых лидеров в области канатных транспортных систем. Она спроектировала, изготовила и смонтировала более 7 тыс. канатных дорог в 63 странах. За все время эксплуатации подъемников фирмы на них не произошло ни одного несчастного случая.