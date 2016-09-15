Почти 1 тыс. семей в Северной Осетии переедут из ветхого жилья до осени 2017 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Почти 1 тыс. семей в Северной Осетии будут переселены из аварийного жилья к сентябрю 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы к сентябрю следующего года на территории семи районов республики планируется переселить всех жителей, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми до 2012 года. Подобных объектов в Северной Осетии больше 120, их суммарная площадь превышает 45 тыс. кв. м. В результате новое жилье получат 998 семей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, планируемая общая стоимость программы составляет 1 млрд 345 млн рублей. Федеральный бюджет финансирует около 60% из этой суммы, остальная же часть затрат является обязательством республиканского и муниципальных бюджетов, принимающих участие в программе.

Согласно требованиям федерального законодательства, этап программы 2015-2016 годов необходимо реализовать до 31 декабря 2016 года. Его участниками являются Пригородный и Правобережный районы, города Владикавказ и Моздок.

По плану этапа расселяемая площадь составляет 9,25 тыс. кв. м, по численности граждан план составляет 649 человек, или 211 семей. На сегодняшний день уже расселено 2,34 тыс. кв. м жилья, что составляет 23% от целевого показателя 2016 года.