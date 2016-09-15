Соль уродилась: в Крыму начали сбор урожая розовой морской соли

ЕВПАТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. К сбору урожая морской соли, которую еще называют розовой из-за наличия в ее составе бета-каротина, приступили в Крыму на озере Сасык-Сиваш.

"Мы нашу работу называем именно сбором урожая, потому что не добываем соль в шахтах, а собираем ее живой, после естественного выпаривания", - рассказал главный технолог предприятия "Галит" Валерий Стародубцев.

Территория добычи здесь поделена на квадратные садки, в которых оседает очень соленая по своей консистенции рапа. Все лето она выпаривается естественным способом под солнцем, в результате чего и образуется соль. Собирать ее начинают в середине сентября, сезон добычи длится до конца ноября.

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"Мы производим порядка 20 тысяч тонн в год, - отметил в интервью ТАСС коммерческий директор предприятия Алексей Турченко. - Если речь идет о пищевой морской соли, то мы можем полностью закрыть потребность Крыма. Если надо, поставки на материк (в регионы РФ. - Прим. ТАСС) также обеспечим".

Подробно о истории солевых "приисков" Крыма, о том, как выращивается и собирается розовая крымская соль, читайте в специальном репортаже ТАСС.