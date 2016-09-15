Абдулатипов открыл новое административное здание Махачкалинского морского порта

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский открыли новое административное здание в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В новом пятиэтажном административном здании будут располагаться конференц-зал, кабинеты всех служб порта и зона отдыха", - сказал представитель пресс-службы.

Задача - "повышение эффективности работы Махачкалинского морского порта. Нам надо скорее сделать, чтобы махачкалинский порт был не только красивым, но и эффективно работающим. Дагестанцы этого ждут. Мы открываем новое здание и, думаю, что лучшие перспективы морского порта впереди", - сказал Абдулатипов.

Олерский отметил, что ММТП действительно может и способен эффективно работать. "Геополитически Махачкала и Махачкалинский порт занимают очень правильную позицию на карте. Это крупнейший российский порт на Каспии. 1 октября лечу на встречу с моим иранским коллегой - замминистра транспорта Ирана, мы проводим рабочую группу, в том числе будем обсуждать возможности наших более глубоких связей торговли Ирана и РФ через порт Махачкалы", - отметил Олерский.

"Работа по развитию Махачкалинского морского торгового порта должна быть комплексной и это касается не только работы в самом порту, но и на ближних и дальних подходах к нему. Я обещаю, что эта работа будет проводиться. У нас две основные задачи - работа по очистке дна в акватории порта и подготовка порта к акционированию", - сказал Олерский на встрече с главой Дагестана после открытия административного здания.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год. В 2015 году грузооборот порта составил 3,83 млн тонн, что на 22,6% ниже аналогичного показателя 2014 года.