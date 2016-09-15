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Епископ: одна из паломнических дорог мира должна вести в православную Аланию

В стране
15 сентября, 18:46 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, сентября. /ТАСС
Епископ сообщил, что в епархии создается паломническая служба, для того, чтобы "открыть Аланию миру"
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ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Одна из паломнических дорог мира должна вести в православную Аланию, считает епископ Владикавказский и Аланский Леонид.

"Эту задачу - открыть Аланию миру - я считаю для себя приоритетной. Я хочу, чтобы одна из паломнических дорог мира вела сюда. В своих планах я опираюсь на те удивительные исторические факты, которые знают наши историки", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Епископ сообщил, что в епархии создается паломническая служба, для того, чтобы "открыть Аланию миру". "Алания вообще не открыта для людей, ее нужно открывать. Это я говорю как человек, который долгие годы провел за границей, в Иерусалиме, на Ближнем Востоке и Северной Африке, которая является родиной монашества. Этими паломническими тропами человечество уже ходит столетиями, а ведь у нас, в Алании, не менее удивительные места", - отметил Епископ Леонид. Работа по созданию первых паломнических маршрутов уже начата, над ними работают историки и этнографы, планируя будущие пути паломников по горной Осетии, где находятся памятники зодчества Зруг и Лисри, памятники древней христианской Алании, в том числе уникальная Нузальская часовня, украшенная фресками XII-XIV вв.

Кроме этого, в Северной Осетии-Алании можно поклониться частичке мощей Святого Георгия, переданной Осетии из Египта. Уже этой осенью в планах епархии - получить частичку мощей святого Серафима Саровского из Дивеевского монастыря.

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