Епископ: одна из паломнических дорог мира должна вести в православную Аланию

Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мираСпорт 15 сентября, 19:42
Голодные слоны заняли город на севере ЛиберииПроисшествия 15 сентября, 19:40
Ваша личная Дума: зачем выбирать одномандатников и муниципальных депутатовПолитика 15 сентября, 19:29
Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасностиМеждународная панорама 15 сентября, 19:20
Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетикеПроисшествия 15 сентября, 19:11
Мень: Минстрой найдет новую форму субсидирования ипотеки в 2017 годуЭкономика и бизнес 15 сентября, 19:05
Опросы: Трамп и Клинтон пользуются почти одинаковой поддержкой избирателейМеждународная панорама 15 сентября, 19:00
Улюкаев: интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" не стал конкретной заявкойЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:57
Силуанов: в МВФ понимали, что Украина вела недобросовестные переговоры с РФ по долгуЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Одна из паломнических дорог мира должна вести в православную Аланию, считает епископ Владикавказский и Аланский Леонид.
"Эту задачу - открыть Аланию миру - я считаю для себя приоритетной. Я хочу, чтобы одна из паломнических дорог мира вела сюда. В своих планах я опираюсь на те удивительные исторические факты, которые знают наши историки", - сказал он корреспонденту ТАСС.
Епископ сообщил, что в епархии создается паломническая служба, для того, чтобы "открыть Аланию миру". "Алания вообще не открыта для людей, ее нужно открывать. Это я говорю как человек, который долгие годы провел за границей, в Иерусалиме, на Ближнем Востоке и Северной Африке, которая является родиной монашества. Этими паломническими тропами человечество уже ходит столетиями, а ведь у нас, в Алании, не менее удивительные места", - отметил Епископ Леонид. Работа по созданию первых паломнических маршрутов уже начата, над ними работают историки и этнографы, планируя будущие пути паломников по горной Осетии, где находятся памятники зодчества Зруг и Лисри, памятники древней христианской Алании, в том числе уникальная Нузальская часовня, украшенная фресками XII-XIV вв.
Кроме этого, в Северной Осетии-Алании можно поклониться частичке мощей Святого Георгия, переданной Осетии из Египта. Уже этой осенью в планах епархии - получить частичку мощей святого Серафима Саровского из Дивеевского монастыря.