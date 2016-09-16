Страницы истории: готовил ли Сталин десант на Аляску

Если до 1945 года главным противником СССР на Дальнем Востоке была Япония, то с окончанием Второй мировой войны эта роль отошла США. Межконтинентальных ракет в тот момент еще не существовало, в качестве носителей ядерной бомбы использовались только самолеты. Руководство СССР боялось, что американский флот, пользуясь своим полным превосходством, сможет захватить какую-либо бухту на пустынном берегу Чукотки, создать там аэродром подскока и тем самым на сотни километров приблизить бомбардировщики с ядерным оружием к городам и военным объектам нашей страны.

У писателя Владимира Богомолова, автора лучшего романа о военных контрразведчиках, есть малоизвестный автобиографический рассказ, который заканчивается словами: "Я убыл из владивостокской бухты Золотой Рог для прохождения дальнейшей службы на крайний северо-восток Чукотки в район селения Уэлен, откуда, если верить справочнику, до ближайшей железнодорожной станции было шесть тысяч четыреста двадцать пять километров, а до Америки или, точнее, до Аляски менее ста…"

Герой рассказа, молодой офицер, переживший Вторую мировую войну, осенью 1945 года получает назначение в самый отдалённый гарнизон Советского Союза. Новое место службы устрашает даже прошедших огонь недавней войны:

В бесконечных разговорах вечерами в палатках более всего пугали Чукоткой, свирепыми пургами, нескончаемыми морозами и снегом — "двенадцать месяцев зима, а остальное — лето", — пугали отсутствием какого-либо жилья, даже землянок и полным отсутствием женщин…

В частности, о Чукотке вслух сообщалось, что там "тысяча рублей не деньги, тысяча километров не расстояние, цветы без запаха, а белые медведицы — без огонька".

14-я армия существовала в условиях нехватки людей и вооружений © Фотохроника ТАСС

Рассказ Богомолова имеет документальную основу. Осенью 1945 года из Владивостока на Камчатку, действительно, перевезли 15 тысяч закаленных в боях солдат — 126-й горнострелковый корпус. Фактически это было первое появление армии на Чукотке после окончания долгих русско-чукотский войн в XVIII веке. Прибывшему на чукотскую землю корпусу предстояло стать инструментом совсем новой войны — на этот раз "холодной", медленно разгоравшейся между СССР и США сразу после 1945 года.

Дальневосточный фронт "холодной войны"

Руководство СССР опасалось мощи американского флота. К концу Второй мировой войны военно-морские силы США насчитывали 125 авианосцев, 32 линкора, 67 крейсеров и до тысячи иных кораблей. Тихоокеанский флот нашей страны — 1 крейсер, несколько десятков малых кораблей и подлодок — на этом фоне выглядел карликом.

Первые укрепления на Чукотке появились еще в годы Второй мировой войны. Был создан так называемый "Северный сектор береговой обороны", завершающий участок из цепочки артиллерийских батарей и укреплений, протянувшийся от Приморья до Магадана и Камчатки.

На момент окончания Второй мировой войны на всю Чукотку приходилось всего шесть пушек © Фотохроника ТАСС

Некоторые историки красочно именуют эту систему "Тихоокеанским валом Сталина". Однако на далекой и пустынной Чукотке этот "вал" был не слишком внушительным — всего шесть 130-мм пушек на весь огромный полуостров: три у бухты Провидения и столько же у села Уэлэн, возле мыса Дежнёва — самой восточной части нашей страны. Три пушки Уэлэна, составлявшие береговую батарею № 222, должны были прикрывать от возможного японского десанта вход в удобную морскую лагуну, на 13 км врезавшуюся вглубь чукотского побережья.

Но после 1945 года шесть пушек на всю Чукотку выглядели совсем неубедительно, с учетом гигантского американского флота и близости Аляски. Поэтому в ноябре 1945 года здесь в дополнение к пушкам появился тот самый 126-й горнострелковый корпус, через три года превратившийся в отдельную 14-ю армию.

"Высаживается на Аляске и развивает наступление на США…"

Про эту армию уже в наше время сложили немало красивых легенд.

Советская разведка обнаружила на Аляске новейшие американские истребители F-80 © us.gov

"Армия была создана по личному приказу Сталина, — писала в 2009 году газета "Военно-промышленный курьер", — и имела стратегическую задачу: если американцы совершат на нас атомное нападение, она высаживается на Аляске, идет по побережью и развивает наступление на США…"

Реальность была не столь романтической. Средств для высадки на Аляске, и тем более для "наступления на США", 14-я чукотская армия не имела. В 1948 году для армии запланировали три танковых батальона, но даже спустя четыре года на Чукотке располагался всего один батальон бронированных машин. 31 танк — слишком мало для "наступления на США"...

В каких условиях окапывалась на Чукотке "Северная армия Сталина"

Эскимосы-шпионы на Чукотке и Аляске

Американские планы ядерной бомбардировки Дальнего Востока

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