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Инновационный технопарк "Казбек" будет запущен в октябре 2017 года

В стране
16 сентября, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском районе
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВЭБ планирует завершить строительство "ИСТ Казбек" в 2017 году, сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Кадыров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Я встретился с председателем Правления Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. В беседе принял участие Председатель Правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев. Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка «ИСТ Казбек». Кредитором проекта выступает ВЭБ. Здесь будет налажено четыре производства – газобетона, фиброцемента, извести и сухих строительных смесей. Непосредственно на территории технопарка создадут 400 рабочих мест, еще около 3 000 человек будут трудоустроены в смежных областях. Сергей Николаевич отметил, что проект «ИСТ Казбек» является уникальным по трем аспектам – локации, инфраструктуре и подбору кадров. Он подчеркнул, что ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году и запустить его 5 октября. Я поблагодарил Сергея Николаевича за визит и заверил, что Чечня в свою очередь выполнит все свои обязательства. #Кадыров #Россия #Чечня #ВЭБ #Казбек

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Мы обсудили вопросы строительства в Чечне инновационного технопарка "Казбек". Кредитором проекта выступает ВЭБ", - отметил Кадыров.

Сергей Горьков заявил, что проект "ИСТ Казбек" является уникальным по трем аспектам - локации, инфраструктуре и подбору кадров - и подчеркнул, что "ВЭБ планирует завершить строительство технопарка в 2017 году и запустить его 5 октября", написал Кадыров.

По его словам, "непосредственно на территории технопарка создадут 400 рабочих мест, еще около 3000 человек будут трудоустроены в смежных областях".

Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском районе. Он представляет собой комплекс для производства строительных материалов и предполагает выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, фиброцементных плит из сырья местного производства.

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