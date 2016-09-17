Новая больница открылась в селе Галашки в Ингушетии

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Новая больница на 80 коек открылась в субботу в селении Галашки Сунженского района Ингушетии. Ее возвели за год на месте старой, находившейся в аварийном стоянии, в приспособленном помещении 30-х годов прошлого столетия, сообщает корреспондент ТАСС.

"Теперь эта новая больница, построенная здесь, в предгорной части, по созданным условиям позволит конкурировать с подобными учреждениями здравоохранения, находящимися в равнинной части", - отметил глава региона Юнус-Бек Евкуров, поздравляя жителей села с открытием медучреждения на торжественном собрании.

Он сообщил, что "наслышан" о врачах этой больницы, к которым приезжают лечиться пациенты со всей республики. "Новая больница, созданные хорошие условия обязывают вас работать лучше, чем в старой. Сама атмосфера вас должна к этому стимулировать", - сказал он.

Глава республики осмотрел медучреждение и остался доволен работой строителей.

Больница построена в рамках ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы". Ее сметная стоимость - 101 млн рублей. При этом 95 млн рублей - средства федерального бюджета, а 6 млн рублей - регионального бюджета.

В селе Галашки также строится Дом культуры, школа, медицинская амбулатория.