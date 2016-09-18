Темрезов: развитие реального сектора экономики станет приоритетом для КЧР

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ЧЕРКЕССК,18 сентября. /ТАСС/. Создание новых производств, повышение инвестиционной привлекательности и развитие реального сектора экономики станут первоочередными задачами для руководства Карачаево-Черкесии на ближайшее время, сообщил Рашид Темрезов, избранный главой республики на второй срок. Народное собрание КЧР провело процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ в региональный парламент. Все 49 депутатов парламента, присутствовавших на заседании законодательного органа, единогласно поддержали Темрезова.
"Мы сконцентрируем свои усилия на развитии реального сектора экономики, повышении инвестиционной привлекательности региона, создании новых производств и рабочих мест. Это станет нашей основной целью на ближайшие годы", - сказал Темрезов на церемонии инаугурации, которая состоялась сразу после процедуры голосования.
Глава КЧР отметил, что в социальной сфере власти республики будут неуклонно придерживаться принципа - безусловного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, продолжат расширять социальную и инженерную инфраструктуру, особенно в сельских населенных пунктах. "Не останутся без внимания культура, наука, спорт, молодежь. В зоне нашего особого внимания по-прежнему будут люди с ограниченными возможностями, дети-сироты, многодетные семьи", - подчеркнул Темрезов, добавив, что в решении этих задач большая роль отводится институтам гражданского общества, общественными объединениями и активистам республики.
Темрезов поблагодарил президента РФ за то, что он внес его кандидатуру на должность главы региона, парламент КЧР за поддержку и совместную работу, отметил, что он сделает все, чтобы оправдать высокое доверие, чтобы жизнь в республике стала комфортной и безопасной.