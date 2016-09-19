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Кубок России по маунтинбайку впервые прошел в КЧР

В стране
19 сентября, 14:24 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, сентября. /ТАСС
В трехдневных соревнованиях, проходивших в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района, участвовали 78 спортсменов в возрасте от 14 до 40 лет
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ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 80 спортсменов приняли участие в финале Кубка России по маунтинбайку (горному велосипеду) в дисциплине даунхилл (скоростной спуск), который завершился накануне в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Ренат Ардиланов.

"Гонка в дисциплине даунхилл проводилась в пяти в категориях. Победу в классе "Элита" одержал москвич Николай Пухирь, лучшим среди юниоров стал уроженец Ставрополя Евгений Полников, первое место в категории "Мастера" у Тимура Замалиева из Красногорска, а лучшие результаты среди любителей и девушек показали Юрий Полещук (Симферополь) и Анна Скумбина (Пермский край)", - сказал он.

В трехдневных соревнованиях, проходивших в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района, участвовали спортсмены в возрасте от 14 до 40 лет. Участникам состязаний надо было преодолеть сложную рельефную трассу в 3 км, где перепад высоты составит почти 700 м. На ней также были установлены трамплины и другие искусственные препятствия. Стартовали велогонщики на 12 км автодороги, ведущей к Большому азимутальному телескопу Специальной астрофизической обсерватории РАН, а финишировали рядом с поселком астрофизиков.

По словам Ардиланова, спортсмены остались довольны качеством трассы и изъявили желание провести в КЧР чемпионат России по этому виду спорта. "Наша трасса - одна из лучших в стране. Об этом говорили практические все участники Кубка России по маунтинбайку, который впервые проводился в нашей республике", - отметил собеседник агентства.

Соревнования проводились при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР, Минспорта республики и САО РАН.

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