Кинологи с Северного Кавказа стали абсолютными лидерами всероссийских соревнований МЧС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Команда Северо- Кавказского регионального центра МЧС России стала абсолютным лидером Всероссийских соревнований "Кубок кинологической службы МЧС России - 20 лет", которые шесть дней проходили в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС.
"По итогам шестидневных всероссийских соревнований абсолютным лидером стала команда Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, опередив коллег из Поволжья и Сибири. Всего в соревнованиях приняли участие 86 кинологов со всей России и 49 собак", - сказали в пресс- службе.
Там отметили, что на протяжении шести дней собаки проходили различные испытания. Кинологи и собаки работали по трем направлениям: ночной поиск пострадавших в условиях техногенного завала, комплексный поиск пострадавших в условиях природной среды и поисково-спасательные работы с использованием поисковых собак. "Во время испытаний поисковой собаке необходимо было обнаружить пострадавших на местности - на полигоне в городе Кыштым и в районе озера Акакуль Свердловской области. За шесть испытательных дней кинологи и их питомцы успешно справились со всеми испытаниями. Лучшими стали коллеги с Кавказа", - сказали в пресс-службе.
В этом году кинологическая служба МЧС РФ отмечает 20-летие. Она была образована в 1996 году. Благодаря собакам-спасателям были спасены около 2 тысяч человек. На данный момент в составе службы более 600 расчетов кинологов федеральных, муниципальных, внештатных и общественных аварийно-спасательных формирований в каждом регионе страны.
Для допуска кинологических расчетов к работе ежегодно проводятся их сертификационные испытания, которые к настоящему моменту успешно прошли и считаются аттестованными для работы 442 кинологических расчета МЧС России. Слаженную работу по подготовке и применению кинологических расчетов проводят на Северном Кавказе. За все время создания службы кинологические расчеты МЧС России участвовали в тысячах поисково-спасательных операций, в том числе находили мины в Сербии, в Хорватии, в Косово и в Чеченской Республике.