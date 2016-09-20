Учителя из Псковской области поделятся опытом с коллегами из КЧР

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Педагоги из Псковской области проведут в Черкесске курсы повышения квалификации для 450 учителей Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"С 20 по 24 сентября тьюторы из Псковской области проведут курсы повышения квалификации для 450 педагогов русского языка и литературы и учителей начального классов. Всего в республику прибыли 11 учителей", - говорится в сообщении. Курсы для учителей русского языка и литературы будут организованы на базе республиканского института повышения квалификации работников образования, а для педагогов начальных классов - в Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии. "Проведение курсов стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии, подписанному между государственным управлением образования Псковской области и министерством образования Карачаево-Черкесии в рамках реализации мероприятия ФЦП "Русский язык" на 2016-2020 гг", - отмечает пресс-служба.

В начале сентября группа учителей республики в составе 12 человек прошли стажировку в Псковском государственном университете и на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

В 2015 году в результате договоренности между главой республики Рашидом Темрезовым и ректором Московского государственного университета им. Ломоносова Виктором Садовничим образовательные курсы на базе МГУ прошли 50 преподавателей русского языка и литературы из всех городов и районов Карачаево-Черкесии. В этом году курсы повышения квалификации в этом вузе прошли 50 учителей математики.