Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова Белый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября./ТАСС/. Бутылка с письмом, которая 15 лет назад была отправлена с берегов севера Шотландии, достигла острова Белый в Карском море в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По словам ученых, бутылка преодолела около 4 тыс. км, сообщил корреспонденту ТАСС директор Российского центра освоения Арктики Владимир Пушкарев.

"Бутылку с посланием обнаружил в августе один из сотрудников нашего центра на острове Белый. Сначала он не придал этому значение, но сохранил ее и привез в Салехард. После этого мы приступили к исследованию находки: выяснилось, что она была отправлена 15 лет назад одним из жителей Шотландии", - сказал Пушкарев.

Развернуть Бутылка преодолела 4 тыс. км © НП "Российский Центр освоения Арктики" Бутылка преодолела 4 тыс. км © НП "Российский Центр освоения Арктики"

По словам собеседника агентства, в день празднования 300-летия шотландского города Финдочти его жители проводили социальную акцию. "Они собирали 60 пустых бутылок и поместили в них записки со своими именами, а также с именами своих детей и друзей, после этого рыбак вывез их в море. В обнаруженном нами послании вписано имя двухлетней девочки. Получается, что бутылка преодолела 4 тыс. км", - добавил Пушкарев, сообщив также, что в дальнейшем бутылку планируется передать девочке, имя которой указано в послании.

Генеральная уборка острова Белый

В 2012 году стартовала первая экспедиция по очистке острова Белый от промышленного мусора. За 4 года в общей сложности очищено более 52 гектаров земли, собрано порядка 1 тыс. т металлолома. Активное участие в реабилитационных мероприятиях приняли волонтеры со всей страны, а также экологи из-за рубежа: Китая, Чили, Германии и Израиля. В этом году сбор мусора закончили, теперь начинается этап вывоза отходов с территории.

Развернуть Остров Белый. Место, где нашли послание © Владимир Пушкарев Остров Белый. Место, где нашли послание © Владимир Пушкарев

Главная цель ученых - устранение ущерба, причиненного в XX веке при промышленном освоении Арктики. За минувшие десятилетия в результате деятельности Полярной морской гидрометеорологической станции, работавшей на Белом с 1935 года, на острове осталось множество построек, которые постепенно приходили в негодность.

После пожара и взрыва склада с метеорологическими ракетами около десяти ракет были разбросаны в радиусе 10 км от полярной станции. Кроме того, на территории воинской части, располагавшейся в годы СССР рядом, находились сгоревшие строения, техника, цистерны из-под дизельного топлива и другой мусор. Длина территории захламления составляла 2,54 км вдоль протоки Рагозина, ширина - 500 м.

Остров Белый находится в Карском море, является самой северной точкой автономного округа, от полуострова Ямал отделен проливом Малыгина. Площадь составляет 1,9 тыс. кв км.

Развернуть © НП "Российский Центр освоения Арктики" © НП "Российский Центр освоения Арктики"