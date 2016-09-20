Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах

Вид на Херсонесский колокол и Владимирский кафедральный собор в национальном заповеднике "Херсонес Таврический" © Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В голосовании за отбор символов для новых банкнот в лидеры вырвался памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, следует из сообщения Банка России.

Всего количество проголосовавших на финальном этапе отбора символов для новых банкнот составило 1 200 395 человек.

Борьба за лидерство идет уже между шестью городами, а первое и шестое места разделяют всего 11 000 голосов. При этом в голосовании продолжают активно сменяться лидеры. Так, на первую строчку вышел памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе (143 865 голосов), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет поднялся на вторую строчку (141 319 голосов). Недавний лидер Волгоград - Мамаев курган - опустился на третье место (140 925 голосов), на четвертом расположились символы Сочи (137 534 голоса) - Свято-Троицкая Сергиева лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".

Следом за ними на пятой строчке идут символы Дальнего Востока (137 214 голосов), а замыкает шестерку Иркутск (132 836 голосов), символами которого выступают озеро Байкал и мифический бабр. Далее практически вровень друг с другом идут Сергиев Посад, Владимир, Нижний Новгород и Петрозаводск.

Статистические данные показывают, что активность россиян на финальном этапе по сравнению с началом отбора символов значительно возросла. Процедуру голосования в среднем проходят до 40% посетителей сайта, что является высоким показателем вовлеченности для интернет-аудитории.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.