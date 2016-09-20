В КЧР в одном из высогорных аулов до конца года появится централизованное водоснабжение

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Централизованное водоснабжение появится до конца года в селе Хасаут Карачаево-Черкесии (КЧР), расположенном на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"В высокогорном селе Хасаут Малокарачаевского района завершаются работы по водоснабжению населенного пункта. В частности, уже практически завершена прокладка водопровода, осталось провести врезку в каптаж и устройство колон. По поручению главы КЧР Рашида Темрезова с ходом строительных работ ознакомился замруководителя дирекции капитального строительства республики Ахмат Чотчаев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, централизованно вода начнет подаваться в село в этом году. В Хасауте, основанном более 60 лет назад после возвращения карачаевского народа из мест депортации, сейчас проживает около 30 человек. "Проблема отсутствия водоснабжения была самой острой для селян. Жители населенного пункта уверены, что развитие инженерной инфраструктуры предотвратит отток молодежи из села, в свое родовое село вернутся выходцы из этого населенного пункта, и жизнь в Хасауте заметно активизируется", - отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на дирекцию капитального строительства республики сообщал, что в 2016 году в КЧР по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территории" планируется проложить 14 км водопроводных сетей. На эти цели предусмотрено около 38 млн рублей.

В республике в период 2011-2015 гг. построено и реконструировано 267 км водопроводных сетей. На 1 января 2016 года уровень централизованного водоснабжения в республике составляет 93%.