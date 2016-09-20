В Ингушетии к 1 октября завершится подготовка к отопительному сезону

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МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Подготовка к осенне-зимнему сезону в Ингушетии должна завершиться к началу октября. Об этом проинформировал во вторник премьер правительства республики Абубакар Мальсагов на заседании у главы региона.
"К 1 октября у нас в регионе мы должны завершить подготовку к осенне-зимнему сезону", - сказал он.
По его словам, все пять котельных, которые находятся в различных районах и городах республики, должны быть отремонтированы и должна быть завершена их паспортизация.
Министр строительства и ЖКХ республики Мустафа Буружев сообщил, что в целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы республики к зиме был образован республиканский штаб, а также созданы районные и городские штабы.
Он отметил, что в республике насчитывается пять котельных центрального теплоснабжения, которые работают на газе. Он подчеркнул, что филиалом ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в регионе защищены лимиты на поставку газа. "В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ г. Магас, г. Малгобек и г. Карабулак заключены договоры с автозаправочными станциями на поставку дизельного топлива", - сказал он.
"Готовность к осенне-зимнему сезону составляет 90%", - сказал он.