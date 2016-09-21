"Каменный пирог": как добывают гранит для московских мостовых

УФА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Новые бордюры и парапеты установили в этом году на улицах и мостовых Москвы. Гранитные плиты и изделия везли в столицу поездами и грузовиками более 1,8 тыс. км с Мансуровского месторождения в Башкирии.

Разработку Мансуровского месторождения, где берут гранит для московских улиц, компания "Уральские камни" ведет с 1980 года. Еще два года назад большая часть природного камня поступала в российские города из Китая и Украины, а предприятие поставляло лишь то, что было невыгодно ввозить. Сейчас мансуровский гранит стал востребованным, рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор компании-поставщика "Уральские камни" Хуснитдин Хасанов.

"Во-первых, он самый светлый из всех гранитов и хорошо сочетается с любым цветом - красным, черным, зеленым, как фоновый камень великолепно подходит. Очень легко обрабатывается, полируется, не содержит вкраплений металла. При термообработке сохраняется естественный цвет камня, а полировка придает ему красивый зеленоватый оттенок", - отметил собеседник.

"Наш камень зрелый, ему 350 млн лет. Китайский, например, моложе на 300 млн лет", - добавил гендиректор. Еще одна особенность мансуровского гранита - радиационная безопасность, в то время как "большая часть украинского гранита имеет 2-й класс радиационной опасности".

Кто режет гранитный "пирог"

Процесс добычи гранита напоминает разрезание слоеного пирога. Сначала большой кусок (его называют столом) терморезаками отделяют от монолита, бурят основную, а затем вспомогательную строчки. Далее идет разделение блоков по размерам в соответствии с заказами: ставятся клинья, которые вбиваются в пласт кувалдами, и камень дает трещину, объяснил технологию замначальника горного цеха Владислав Валеев.

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Разрезанные блоки грузовики доставляют в находящийся рядом с карьером цех на обработку. До этого года работал старый распиловочный цех, но в октябре запустят новый. Сейчас там идет режим пуско-наладки и пробные работы, обучение персонала. Гордость цеха - 10-канатная распиловочная машина, каких в мире всего три штуки.

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"Поступающие с карьера блоки распускают на слэбы - заготовки определенного размера. То есть устанавливаем блок на тележке и на итальянском станке пилим канатами или дисками, - пояснил начальник цеха обработки природного камня Тимур Валеев. - После распилки заготовки идут на окантовочные машины, их восемь штук. Неровные края окантовывают, торцуют, и изделие готово".

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В десять раз больше гранита

Запасы, разведанные только на части горного отвода Мансуровского месторождения, достигают около 7 млн куб. м. По словам Владислава Валеева, этого хватит минимум на 300 лет, несмотря на то, что добыча растет каждый год.

"Когда я сюда пришел, план по добыче составлял 400-600 кубов в месяц, а сейчас мы выдерживаем объем 7 тыс. кубов", - рассказал замначальника горного цеха. За последние восемь-десять лет объемы добычи на месторождении выросли в десять раз. На других месторождениях в России добывается едва ли по 1,5 тыс. куб. м в год.

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Параллельно компания вела обновление парка техники. "У нас четыре буровые установки "Тамрук" очень высокой производительности, несколько экскаваторов с гидромолотами. Работаем порошками невзрывного действия - очень передовая технология, - рассказал Хасанов. - Где-то около 60-70 млн в год тратим только на вскрышные работы (удаление леса, глины, камней, покрывающих добываемый гранит - прим. ТАСС)".

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Крымский мост оденут в башкирский гранит

В пиковые дни с месторождения отъезжают 25-30 груженых гранитом машин. Основная доля заказов приходится на программу "Моя улица" по благоустройству Москвы, которая рассчитана до 2018 года. Общий объем поставок для столицы - несколько сотен тысяч квадратных метров.

"Есть и другие заказы, например, в Волгоград и Самару на создание инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Традиционные поставки идут в Тюмень, еще часть в Пермь. Не бросаем партнеров с Дальнего Востока. На Кавказ также поставляли - в Минводы, Ессентуки. Буквально неделю назад очень срочно на Ставрополье отгрузили порядка 2 тыс. квадратов плиты для фонтана. Плюс поставки на Крымский мост: гранитные плиты делают наши партнеры, мы их сырьем обеспечиваем", - рассказал Хасанов.

В этом году объемы добычи гранита на Мансуровском месторождении прогнозируются на уровне 65 тыс. куб. м. Годовой оборот "Уральских камней" увеличится в 1,5 раза до 700-750 млн руб.

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