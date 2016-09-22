Более 300 работ будут представлены на Всероссийском фестивале "Голос Кавказа" в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Пятый Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" памяти первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова открывается в четверг в Волгограде. На форуме будут представлены более 300 работ, участие в нем принимают свыше 70 радиокомпаний и радиостанций.

"Это первый юбилей нашего фестиваля, он проходит уже пятый год подряд, и с каждым разом расширяется география и растет количество участников", - сообщил ТАСС первый замминистра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селим Абдулмуслимов, который является инициатором фестиваля и возглавляет жюри конкурса.

"В Волгограде наш конкурс уже во второй раз подтверждает статус всероссийского фестиваля. Причем, если в прошлом году в фестивале принимало участие 50 радиокомпаний и радиостанций, то в Волгограде это число увеличилось до 73. Трудно перечислить все регионы, откуда приехали участники - это все субъекты Северо-Кавказского и Южного федерального округов, а также из Южно-Сахалинска, Североморска, Белгорода, Липецка, Калуги и других городов России. Всего на конкурс представлено более 300 работ от 200 радиожурналистов", - рассказал Абдулмуслимов.

Он пояснил, что, "согласно положению о фестивале, один журналист может представить на конкурс не более двух работ, поэтому и такая разница в цифрах". "Всего официально у нас три номинации: "Ежедневный информационный выпуск", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу". Но жюри еще на каждом фестивале объявляет дополнительную номинацию - "Специальный приз". Так что фактически получается четыре номинации", - отметил Абдулмуслимов.

По его словам, в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и круглые столы с участием представителей региональных радиостанций, где будут подниматься проблемы и обсуждаться перспективы развития современной радиожурналистики. Вечером на гала-концерте в Волгоградском музыкальном театре состоится награждение победителей конкурса, а также выступление артистов из Республик Северного Кавказа.

Главными задачами фестиваля "Голос Кавказа" является сохранение и приумножение культурных ценностей и укрепление духовно-нравственных основ, налаживание межнациональных отношений, презентация лучших образцов информационных материалов региональных радиостанций, создание условий для обмена опытом работы между региональными радиокомпаниями. Учредитель фестиваля - Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Межрегиональный радиофестиваль "Голос Кавказа" впервые прошел в 2012 году в Грозном, участие в нем приняли 15 радиокомпаний из 11 субъектов Юга России. С 2015 года фестиваль приобрел статус всероссийского - тогда он прошел в Симферополе и собрал около 100 радиожурналистов от Сахалина до Крыма.