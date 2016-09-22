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Детский экологический театр впервые открылся во Владивостоке

В стране
22 сентября, 6:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Как рассказала руководитель театра, он должен стать центром экологического просвещения молодежи, а также что он станет площадкой для школьных театральных трупп
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Детский экологический театр открылся в четверг во Владивостоке. Театр должен стать центром экологического просвещения молодежи, и предполагается, что в нем школьные театральные труппы смогут показывать свои постановки на тему охраны природы и защиты редких видов животных. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала руководитель театра Александра Виноградова.

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"Впервые во Владивостоке реализуется подобный проект. Здесь школьные театры смогут показывать спектакли на тему охраны природы и редких видов животных, будут проводиться лекции известных биологов, экологов и краеведов, мастер-классы. Первый спектакль уже подготовлен учениками школы №28", - рассказала Виноградова.

Первая постановка, которую дети посвятили Дню тигра, получила название "Как тигр и леопард поменяли свой окрас". "Это забавная история о сороке, которая разносит по лесу слухи о тигре и леопарде. В шуточной форме детям рассказывают факты из жизни редких обитателях тайги", - отметила руководитель театра.

Базой для размещения театра стала школа с углубленным изучением иностранных языков №28, однако он уже получил городской статус. В подготовке и оборудовании помещений приняли участие экологические фонды и общественные организации. "Театр может стать совместной площадкой для государственных и общественных экологических организаций Владивостока, на базе которой будут проводиться лекции, семинары, круглые столы, представления на экологические темы для молодежи города. Сюда будут приглашаться экологические активисты, ученые и специалисты из различных природоохранных организаций", - прокомментировали в экологическом фонде "Феникс", который поддержал этот проект.

Открытие театра стало одним из мероприятий в честь Дня тигра, который будут отмечать во Владивостоке 24-25 сентября. Идею праздника, посвященного охране амурских тигров, 17 лет назад предложил приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года благодаря сотрудничеству общественных природоохранных организаций этот праздник стал ежегодным. Уже несколько лет День тигра вместе с Владивостоком отмечают более чем в 20 населенных пунктах Приморья и других регионов Дальнего Востока.

В этом году на День тигра запланирована обширная программа, включающая традиционное карнавальное шествие по улицам Владивостока, открытие мемориала родоначальнику советского дзюдо и одному из основателей самбо Василию Ощепкову, встречи "тигролета" и "тигропоезда".

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