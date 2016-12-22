Чечня включена в план реализации новых партийных проектов "Единой России" на 2017 год

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Чеченская Республика включена в план реализации новых партийный проектов "Единой России" на 2017 год, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"В 2017 году "Единая Россия" начинает реализацию четырех партпроектов - "Наш двор", "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов". Чеченская Республика будет принимать участие в их реализации. Эти программы рассчитаны на улучшение качества жизни, включая экологию малых городов и сел", - сказали в пресс-службе.

В рамках реализации программы "Наш двор" мэрии Грозного уже поручено в сжатые сроки разработать план - график проведения работ. Благоустройство дворовых территорий начнется с самых проблемных участков города.

"В Грозном до 2018 года предстоит благоустроить 494 двора в рамках программы "Наш двор". Для создания благоприятных условий проживания и отдыха граждан в жилых районах столицы в рамках программы будут устроены детские игровые и спортивные площадки, проведены асфальтирование и ямочный ремонт дворовых территорий, обновлены фасады домов. В этом деле непосредственное участие примут и сами жители столицы", - сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев.

По его словам, "особое внимание будет уделено и вопросу устройства парковочных мест". Все мероприятия будут реализовываться в открытом режиме и согласовываться с горожанами.

На сегодняшний день в Чеченской Республике реализуются 26 партийных проектов "Единой России".