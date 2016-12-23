"Космическая школа": кто и как учит детей быть космонавтами

Дети из Башкирии, Воронежа, Москвы, Подмосковья, Смоленска, Волгограда и Анапы приехали в Сочи, чтобы узнать, что попасть в космос — реально. Больше 120 школьников занимались на комплексах, моделирующих разные ситуации в космосе. ТАСС вместе с подростками прошел "Космическую школу" и выяснил, мечтают ли современные дети летать к звездам и как сейчас можно стать космонавтом.

"О том, что есть такая профессия — космонавт, мои сверстники, конечно, знают. Но многие думают, что это безумно тяжело и почти нереально. Но лично у меня надежда однажды полететь в космос есть", — признался ТАСС участник молодежного образовательного Космоцентра ЦПК "Космическая школа" Даниил Войтенков.

Десятиклассник из подмосковной Лобни серьезно изучает физику, занимается спортом. Занятия в "Космической школе" только укрепили его в желании стать летчиком-испытателем. "После школы попробую поступить в летное училище, с математикой у меня тоже все нормально. А там и до выхода в открытый космос недалеко", — уверен Даниил.

Залина Аслямова из Башкирии о полетах в космос не мечтает. Говорит, что для девушки это непросто — потребуется уделять слишком много времени работе. Да и перспектива провести полгода на орбите, без семьи, как-то не вдохновляет. "Я изучаю иностранные языки. В космос летать, скорее всего, не буду, но хочу помогать космонавтам из разных стран лучше понимать друг друга. Ведь космос не принадлежит ни одному государству, и разговаривать среди звезд люди должны на одном, космическом языке", — уверена девушка.

О том, что есть такая профессия — космонавт, мои сверстники, конечно, знают. Но многие думают, что это безумно тяжело и почти нереально. Но лично у меня надежда однажды полететь в космос есть Даниил Войтенков Участник молодежного образовательного Космоцентра ЦПК "Космическая школа"

Перед тем как попасть в "Гагаринскую смену" — молодежный образовательный военно-патриотический слет, дети занимались в военно-патриотических клубах и организациях "Юных спасателей МЧС". В "Космической школе" сначала познакомились с сотрудниками Центра подготовки космонавтов, а потом изучили историю освоения космоса. Узнали и о требованиях к здоровью будущих космонавтов, и об оборудовании на борту МКС, которое помогает космонавтам так долго находиться в невесомости, и о том, что нужно делать после приземления. Чтобы доказать, что здоровье в норме, пришлось сдавать и нормативы Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне!".

Сочи выбрали местом проведения выездного "Гагаринского слета" не случайно. В программе было посещение знаменитого "Дерева Дружбы", одну из веток которого привил к дереву лично Юрий Гагарин.

Юные космонавты посетили и обезьян — участников шести космических экспедиций. Обезьяны живут в питомнике Института медицинской приматологии Российской академии медицинских наук и продолжают помогать людям осваивать дальний космос.

После теоретических занятий наконец началось самое интересное. Участникам слета предложили поработать в виртуальном Центре управления полетами и на специализированном тренажере "Виртуальный транспортный космический корабль "Союз-ТМА".

Космонавт-испытатель отряда космонавтов ЦПК Олег Блинов сам осваивал этот тренажер. "Это упрощенный прототип реальной установки, на которой космонавты отрабатывают навыки сближения с условно неподвижным объектом, таким как МКС. За таким оборудованием они проводят по несколько десятков часов, готовясь к полету", — рассказал Блинов.

"Работа с детьми для Центра подготовки космонавтов обязательна с момента его основания. С открытием в 2012 году молодежного Космоцентра эта работа усилилась, ежегодно на нашей площадке проходят курс первоначальной общекосмической подготовки до 4 тыс. школьников, — рассказал ТАСС заместитель руководителя молодежного образовательного Космоцентра при Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) Олег Захаров.

Инициаторы проекта признают, что "Космическая школа" не сделает из всех детей космонавтов. Да такой цели в ЦПК и нет. Главное — заинтересовать ребят темой космоса, показать, что современная космонавтика живет на стыке многих наук, свое применение в ней могут найти инженеры и программисты, врачи и биологи. "Сейчас приоритеты немного поменялись. Сказать, что каждый второй школьник хочет стать летчиком или космонавтом, нельзя. Выбор профессий, которые легче и проще получить, у нынешних школьников большой. Но те ребята, которые занимаются в нашей школе, не хотят просто сидеть за компьютерами, они изучают историю своей страны, самосовершенствуются. Это тот потенциал, который через десять лет будет являться опорой для будущего отряда космонавтов", — считает космонавт-испытатель Олег Блинов.

Сказать, что каждый второй школьник хочет стать летчиком или космонавтом, нельзя. Но те ребята, которые занимаются в нашей школе, не хотят просто сидеть за компьютерами, они изучают историю своей страны, самосовершенствуются. Это тот потенциал, который через десять лет будет являться опорой для будущего отряда космонавтов Олег Блинов Космонавт-испытатель

По его словам, в младшем возрасте российские дети уже не мечтают быть космонавтами, зато выпускники школ и студенты вузов задумываются: "А ведь это возможно!" "Начинают интересоваться, как попасть в отряд космонавтов, какие для этого нужны знания, выбирают соответствующую специализацию", — рассказал космонавт-испытатель.

Слет "Гагаринская смена" организовал петербургский центр "Образование без границ" совместно с организацией "Молодые интеллектуалы России". Лучшие слушатели курса еще раз приедут в Сочи на "Олимпийскую зарницу", которая будет проходить в феврале 2017 года в дни Всемирных военных игр.