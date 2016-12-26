Территория золота: прошлое и настоящее в добыче драгметалла на Дальнем Востоке

Ранней весной 1883 года крестьянин, живший за Амуром, копая могилу для погребения своей матери на берегу нынешней реки Мохэ, наткнулся на несколько золотых самородков. Так стало понятно, что золото на Дальнем Востоке есть и только ждет своих открывателей и добытчиков.

Сегодня Дальний Восток — главная золотая сокровищница России: почти все золото в стране добывается в 15 регионах, 7 из которых — восточные.

"Золото Дальнего Востока, несомненно, сыграло большую роль в его освоении и стратегической важности региона для государства. Благодаря запасам Дальнего Востока Россия вошла в число мировых лидеров по золотодобыче. Запасы золота в регионе по мировым меркам очень значительны, он является ведущим золотодобывающим регионом в России и позволяет уже многие годы играть значительную роль в формировании золотовалютных резервов государства. Только в прошлом году Дальний Восток добыл более 120 тонн золота", — рассказывает Алексей Белов, доцент кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы Дальневосточного федерального университета.

Больше золота

Лидеры по добыче драгоценного металла на Дальнем Востоке сегодня — Чукотка, Якутия, Магаданская область, Хабаровский край и Амурская область, с которой и начиналась история золотодобычи на Дальнем Востоке.

"Близится к полному завершению карьерная отработка хорошо обогатимых руд Покровского месторождения и его фланговых сателлитов, практически выработаны наиболее доступные кварцевые и окисленные руды месторождений Пионер и Маломырское с высоким содержанием золота, отработаны наиболее богатые блоки Албынского месторождения... Ресурсы Березитового месторождения тоже не безграничны. Относительно богатые руды, доступные для открытой отработки, иссякают", — сообщает администрация Амурской области.

Золото Дальнего Востока сыграло большую роль в его освоении и стратегической важности региона для государства. Запасы золота в регионе по мировым меркам очень значительны, он является ведущим золотодобывающим регионом в России и позволяет уже многие годы играть значительную роль в формировании золотовалютных резервов государства Алексей Белов Доцент кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы Дальневосточного федерального университета

Главные же лидеры отрасли работают сегодня на Колыме, в Якутии и на Чукотке. "В Магадане и Якутии присутствует компания "Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из десяти крупнейших в мире золотодобывающих компаний. В данный момент компания добилась высоких показателей по эффективности и себестоимости добычи — себестоимость по золоту одна из самых низких в мире. У компании четвертые в мире запасы — около 2 млн кг золота (64,3 млн унций), и часть этих запасов сосредоточена на Дальнем Востоке", — отмечает Белов.

На Чукотке хорошие показатели дает "Кинросс Голд", которая работает на месторождении "Купол". Эта канадская компания, работающая на российском рынке более 20 лет, к настоящему моменту уже добыла более 4 млн унций в золотом эквиваленте — около 120 тонн золота.

Наращивая добычу

В ближайшие годы золотодобыча на Дальнем Востоке будет только расти, считает эксперт. "Динамика по золоту в целом положительна, в последние годы произошел прирост запасов по рудному золоту. Растет объем добычи, внедряются новые технологии освоения месторождений", — подчеркивает Белов.

По его словам, рост добычи обеспечат сразу несколько крупных месторождений, которые либо уже активно разрабатываются, либо работы на них начнутся в ближайшее время. Это месторождения золота (с серебром) Купол (около 150 тонн) и Двойное (около 60 тонн) на Чукотке, Покровское недалеко от поселка Тыгда и Пионер в Амурской области на границе Магдагачинского и Зейского районов области. На Покровском месторождении запасы золота составляют около 2 млн 400 тыс. унций (это более 70 тонн).

Золото на Дальнем Востоке есть, и его много. Потенциальные запасы точно есть, и они велики. Но это потенциальные. Чтобы они стали промышленными и превратились в новые участки для конкретных предприятий, куда уже можно заводить технику, их нужно детально разведать, доказать, поставить на баланс по категориям, пролицензировать Алексей Белов Доцент кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы Дальневосточного федерального университета

Власти Амурской области все же надеются, что в ближайшее время регион вернет свои позиции в золотодобыче. "После некоторой стагнации и небольшого спада амурская золотодобыча начиная с 2018–2019 годов должна совершить очередной качественный скачок развития. Он позволит ей оставаться одним из флагманов промышленного производства и источников дохода в областной бюджет по крайней мере на полтора-два десятка лет с уровнем производства драгметалла не менее чем 25 тонн", — заверяют власти Приамурья.

В Якутии, по мнению специалистов, интерес представляет Куранахское рудное поле — группа месторождений, которая расположена в Алданском районе. Здесь содержание золота — одно из самых высоких среди месторождений России. "За период своего существования на месторождениях Куранахского поля было добыто более 500 тонн золота — это около 40 тыс. стандартных золотых слитков. На Камчатке интересно Асачинское золото-серебряное месторождение, расположенное в Елизовском районе Камчатского края. Это один из основных рудных объектов Южно-Камчатского горнорудного района с запасами около 30 тонн", — отмечает Белов.

Сокрытое в земле сокровище

Удержать титул главной золотоносной территории России Дальнему Востоку позволит непрекращающаяся разведка новых месторождений. "Золото на Дальнем Востоке есть, и его много. Потенциальные запасы точно есть, и они велики. Но это потенциальные. Чтобы они стали промышленными и превратились в новые участки для конкретных предприятий, куда уже можно заводить технику, их нужно детально разведать, доказать, поставить на баланс по категориям, пролицензировать", — отмечает Белов.

В практике геологоразведочных работ бывает и так, что изначально проводились поиски на один тип руды и по нему показатели низкие, а при смене приоритета задач итогом может стать крупнейшее месторождение мирового уровня Юрий Змиевский Начальник геологического отдела АО "Дальгеофизика"

На реализацию всех перечисленных этапов уходят годы работы специалистов. "Чтобы обозначить перспективы той или иной площади, требуется комплексное исследование: анализ материалов предшественников, научно-методические работы прогнозного направления и т.д. На основе результатов анализа мы составляем обоснования постановки поисковых работ. <...> В практике геологоразведочных работ бывает и так, что изначально проводились поиски на один тип руды и по нему показатели низкие, а при смене приоритета задач итогом может стать крупнейшее месторождение мирового уровня", — рассказывает начальник геологического отдела АО "Дальгеофизика" Юрий Змиевский.

По словам геолога, на сегодняшний день золото считается одним из самых высоколиквидных видов полезных ископаемых, поэтому оно является приоритетным при проведении геологоразведочных работ за счет федерального бюджета. "На Понийском участке у нас идут поиски на золото и медь, на Вьюнском проводились работы на золото. Есть объект "Херпучинский", где завершена первая стадия исследований — произведены площадные работы, и на двух выявленных перспективных участках ведутся детализация и заверка геохимических аномалий (все участки в Хабаровском крае)", — отмечает Змиевский.

Поддержать инвестора

Однако найти месторождение и определить его запасы — только половина дела. Как отмечают специалисты, большинство новых месторождений находится в труднодоступной местности, где нет ни поселений, ни электричества, ни дорог. Чтобы сделать поиск и добычу золота на Дальнем Востоке привлекательными, нужны новые меры поддержки инвесторов.

"У тех, кто ведет разведку, есть определенные приоритеты при получении лицензий, что, конечно, привлекает инвесторов. Также новый импульс к геологоразведке может дать намечающееся решение правительства о снижении налоговой нагрузки и компенсации части затрат компаний при развитии инфраструктуры при освоении дальневосточных месторождений — это прозвучало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году", — отмечает Белов.

Кроме того, сегодня Минвостокразвития совместно с другими ведомствами работает над актуализацией законодательства в области недропользования в пользу дальневосточных проектов и инвесторов в регион. "Это коснется, я думаю, и золотодобычи. А все это автоматом повлияет на поиск и разведку — существующих и поставленных на баланс запасов в привлекательных районах уже на всех не хватает, — и автоматом включится геология, и это уже будет не указ государства, а включатся законы бизнеса", — подчеркивает эксперт.

Марина Шатилова, Илья Баринов, Сергей Мингазов