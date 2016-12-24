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Туляки подарили Тамбову двухтонную сковороду для жарки картофеля взамен треснувшей

В стране
24 декабря, 12:04 UTC+3
Для сохранности новой сковороды была изготовлена конструкцию, защищающая ее от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий зимой
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ТАМБОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Туляки подарили жителям Тамбова новую двухтонную чугунную сковороду диаметром почти 3 метра. Ее в Тамбове используют для приготовления картофеля на Покровской ярмарке, прежняя, также от тульских мастеров, треснула.

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"Сковорода прибыла в Тамбов как раз в канун Нового года. Она является точной копией предыдущей сковороды и обладает все теми же параметрами: диаметром почти 3 метра и весом 1860 кг. Сделана она из сертифицированного пищевого чугуна. С наружных боковых сторон ее выгравированы гербы Тамбова и Тулы", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Тамбова.

Сковороду разместили на привычном месте на Набережной. Для ее сохранности специалисты Дирекции благоустройства и озеленения Тамбова изготовили конструкцию, защищающую сковороду в зимний период от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий.

Как сообщалось ранее, гигантская сковорода была направлена в благодарность за подаренные вишневые деревья для сквера "Тульское чаепитие". Предварительно тульские специалисты произвели расчеты, разработали чертежи, затем изготовили модель и выполнили формовку, после залили чугуном. Сковороду делали на тульском производственном комплексе более трех месяцев.

Покровская ярмарка проходит в Тамбове ежегодно осенью. В первый же год использования сковороды был установлен рекорд - пожарено 150 кг картофеля, выращенного тамбовскими аграриями. Потребовалось 12 литров масла, 12 кг лука и 600 граммов соли, данное событие попало в Книгу рекордов России. 

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