Традиция – это закон: как живут иудеи на Северном Кавказе

Вечером 24 декабря иудеи всего мира начнут отмечать один из главных своих праздников - Хануку. В преддверии этого праздника ТАСС решил рассказать о том, как живут представители этого народа в некоторых городах Северного Кавказа.

Древняя община Дербента

"Иудейская община Дербента очень древняя и все это время она мирно сосуществует со всеми религиями и народами в этом городе. На сегодня от еврейского населения Дербента, которое еще лет 25 назад составляло более 30 тыс. человек, осталось только не более 10%", - рассказывает председатель совета правления Дербентской иудейской общины "Синагога "Келе-Нумаз" Роберт Илишаев.

До 30-х годов прошлого века здесь было очень много синагог, молельных домов. "Практически вся еврейская молодежь читала и писала на святом языке (иврите - прим. ТАСС). Были школы для маленьких детей, в которых изучали Тору, традиции нашего народа, они назывались хедерами. К сожалению, сегодня их в Дербенте нет, как нет и школ для детей постарше - иешив", - почти сетует Илишаев.

По его словам, большое влияние на религию было оказано в начале 20-го века, после революции, когда были закрыты не только синагоги, но и все мечети, церкви. "Но, слава богу, это все не потерялось, традиция передавалась от поколения к поколению. На сегодняшний день, синагога, находящаяся в Дербенте, называется "Келе-Нумаз", что в переводе с языка горских евреев означает "главная синагога". Сегодня это единственная синагога в Дербенте. И, слава богу, что в Дербенте каждый день есть молитва, и не одна, а все общественные молитвы", - говорит председатель общины.

Детский сад и школа в синагоге

В этой синагоге расположены воскресная школа, музей, а также один из ведущих детских садов в городе. "Детсад наш не религиозный, а обычный государственный. Мы предоставляем администрации свои площади, и детский сад успешно работает в синагоге. Мы, в свою очередь, постарались это все организовать, приобрели всю необходимую мебель в кабинеты и можем принять до 40 детей. Этот детский сад - один из ведущих в городе", - говорит Роберт Илишаев.

Дети в этом садике, в основном, все из еврейских семей. "Задача, в первую очередь, была сблизить наш народ, чтобы чувствовали взаимоответственность, а все, конечно же, начинается с детей", - говорит он.

Что касается отличий общины, то каких-либо отличительных особенностей от других еврейских общин у дербентской мало, в том числе и по празднованию Хануки, рассказывает Илишаев.

"Что главное в Хануку? Это зажигание ханукии в определенном порядке, произношение определенных благословений (при этом). И это делает каждая еврейская семья у себя в доме в определенное время. В этот день мы собираемся на молитву, после которой производим общественное зажигание ханукального светильника. Делаем мы это в течение 8 дней в определенном порядке", - рассказал глава общины.

Это как праздник победы

В дербентской синагоге в эти праздничные дни дети будут давать концертную программу, будут театральные постановки. "У нас дети трепетно готовятся к нему, потому что это веселый праздник. Это у нас как праздник победы. В этот праздник накрываются праздничные столы, украшаются дома. В доме у каждого есть специальное место, где должна быть установлена ханукия. Каждый сам определяет это место - кто-то ставит у окна, есть порядок, что при входе и т.д. У меня она на подоконнике на видном месте, чтобы свет ее выходил на улицу. Такой свет должен выходить наружу", - отмечает председатель общины.

Центр иврита и израильской культуры © Низами Гаджибалаев

Что касается обрядовых моментов, то, по его словам, сама молитва в Хануку тоже приобретает праздничный характер: она чуть удлиняется. "Мы каждый день выносим и читаем свитки Торы, это все приобретает праздничный характер", - говорит он.

У евреев есть такое слово, как «минхаг», что означает «традиция». И у каждой иудейской общины могут быть свои традиции. "Есть такая формула: традиция = закон. Если община сделала что-либо три раза, и она не противоречит законам Торы, то она сама становится законом для этой общины. И в Дербенте молитвы проходят особым образом - так, как молились наши предки в давние времена. Она немножко отличается от молитв в других общинах. Например, в порядке произношения каких-то стихов в молитве и т. д.", - рассказывает Роберт Илишаев.

1,5 тыс. евреев Северной Осетии

Также же дружно, как в Дербенте, планируют праздновать Хануку и иудеи Северной Осетии, где на сегодня проживает около 1,5 тыс. евреев. "В воскресенье еврейская община в Северной Осети дружно будет отмечать Хануку. В первый день в общинном доме зажгут свечу, для детей подготовят развлекательную программу, сладкий стол", - рассказывает председатель еврейского общества "Шолом" Марк Петрушанский.

Известные уроженцы Северной Осетии еврейской национальности © Низами Гаджибалаев

По его словам, в столице республики - Владикавказе, есть общинный дом, при котором действуют синагога, женский клуб, направленный на сохранение традиций, а также воскресная школа. Во дворе общинного дома, где также имеется библиотека, уже открыт памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны евреям. Всего из Северной Осетии тогда на войну, по словам Петрушанского, ушел 291 человек, из них только шесть вернулись обратно.

Кроме того, уроженцы Северной Осетии еврейской национальности также известны по всему миру. В этом же доме установлен стенд для 44 человек, являющихся деятелями искусств, врачами и т.д., которых знает страна, мир.

Евреям в Северной Осетии комфортно

"В целом могу сказать, что евреям в Северной Осетии очень комфортно живется, боюсь даже сглазить. Вообще все национальности так же себя чувствуют в республике, - сказал Петрушанский. - Сегодня никто уже не уезжает из республики, как то было в 90-е годы. Наоборот все больше евреев с семьями возвращаются обратно. Это не может не радовать и это говорит о многом".

"Кроме того, мы также сотрудничаем и взаимодействуем с представителями других конфессий. Вместе с ними проводим праздники", - добавил председатель общества "Шолом".

Памятники жертвам Холокоста

В январе 2017 года при общинном доме также планируется создать музей-мемориал памяти жертв Холокоста. "Цель создания уникального в республике, да во всем юге страны, музея - увековечить память евреев, погибших при Холокосте. 56% погибших евреев в стране приходится именно на Северный Кавказ. Поэтому очень важно помнить ради того, чтобы это не повторилось больше никогда", - говорит Марк Петрушанский.

Подобные памятники открыты и в других регионах Северного Кавказа. Так, мемориал "Бессмертный полк" памяти погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны евреев-уроженцев Дербента и Дербентского района открыли в июле этого года в Дербенте. Кроме того, по программе "Вернуть достоинство" ставропольская еврейская община открыла в этом году такие памятники в 5 селах и районах края. Эта программа реализуется при участии Российского еврейского конгресса, сообщили ТАСС в Ставропольской краевой религиозной общине "Геула" в Пятигорске.

"У нас установлены пять из десяти памятников проекта, открытых в этом году по программе в России. К сожалению, имена многих погибших не известны. На гранитном обелиске высечены звезда Давида и фамилии тех, кого мы смогли установить", - рассказали в общине. К примеру, 24 ноября открыли памятник "Жертвам холокоста" в селе Серафимовское Арзгирского района, 29 ноября - два памятника в селе Шишкино.

Столица горских евреев России и Закавказья

Еврейская община Пятигорска организованно существует более 25 лет. 2 июня 2016 года в Москве состоялся VII Съезд Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, на котором главный раввин России (КЕРООР) рав Адольф Шаевич вручил председателю Ставропольской краевой еврейской религиозной общины "Геула" Арону Мардахаеву декларацию о присвоении Пятигорску статуса "Столица горских евреев России и Закавказья".

Камень из здания бывшей синагоги © Низами Гаджибалаев

Президент Регионального еврейского конгресса Ставропольского края, председатель Ставропольской краевой еврейской религиозной общины "Геула" Арон Мардахаев рассказал ТАСС, что в Пятигорске расположена одна из самых больших общин горских евреев в России, и, в следствие, чего город-курорт был признан столицей горских евреев России и Закавказья.

Еврейская община на Кавказских Минеральных Водах насчитывает более 10 тыс. человек, и уступает по численности только общине в Москве.

"Сегодня в общине проводится большая работа по разным направлениям, главным из которых остается духовность. Мы постоянно напоминаем, что заповеди, преподнесенные нам Богом, требуют проявления чуткости и милосердия друг к другу. Каждый верующий иудей должен стремиться идти путями Всевышнего, всегда не забывать, что своими помыслами и деяниями человек сам влияет на свою судьбу", - говорит Мардахаев.

Евреи поселились в Пятигорске, как рассказали в общине, в начале XIX века. С 1869 до 1963 года действовала синагога. В 1989 году начала возрождаться еврейская жизнь в Пятигорске, была организована еврейская община "Геула" и в 1990 году построили синагогу по улице Шоссейной, на месте частного дома. Община обрела духовный центр. В 1990 в Пятигорске было открыто еврейское кладбище.

С 2009 года в Пятигорском госуниверситете работает Центр иврита и израильской культуры. А в июле 2014 года состоялась торжественная церемония закладки капсулы с молитвенными свитками и посланием потомкам в фундамент строительства новой синагоги и еврейского общинного центра.

Согласно проекту, предусмотрены молельный зал, миква, будет открыт музей Холокоста. Здесь будут удобная автостоянка, кошерное кафе и магазин, появится возможность проводить молодежные программы, в классах будут работать кружки по изучению иврита, еврейских танцев, можно будет проводить торжественные мероприятия.

Строительство центра идет полным ходом, в новом здании уже проведены первые мероприятия, а открытие запланировано в сентябре 2017 года. В старом здании по улице Тольятти проводятся шабаты, уроки Торы для женщин и детей, различные мероприятия, в том числе отделение халы, детские праздники, собирается женский клуб "Мазаль", работают молодежный и детский клубы.

Кроме того, 27 ноября этого года состоялось открытие нового еврейского молодежного клуба "Lev Tov". "Мы планируем собираться по воскресеньям. Будет огромное количество мероприятий на любой вкус - от просмотра фильмов до джазовых вечеров, от лекций по иудаизму до встреч с известными бизнесменами и ведущими специалистами", - рассказала представитель еврейского молодежного клуба Пятигорска Зоя Мардахаева.

По ее словам, здесь также планируются выезды за город, на природу, походы в музеи, театр, велопрогулки, спортивные мероприятия. "Здесь каждый сможет проявить себя и стать частью нашей замечательной еврейской общины", - отметила Мардахаева