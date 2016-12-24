В Грозном открыли три многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Три многоквартирных дома для переселения 396 граждан из аварийного жилищного фонда открылись в Грозном. В торжественном мероприятии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин.

"Сегодня мы открыли три дома на 137 квартир, в ближайшее время планируется сдать еще три дома общей площадью более 5 тыс. квадратных метров. Таким образом, мы досрочно завершаем программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитанную до сентября 2017 года. В целом благодаря этой программе с 2013 года в Чеченской Республике построено 28 домов на 1150 квартир", - сказал Кадыров на открытии.

За четыре года на реализацию программы направленно более 1 млрд рублей из федерального бюджета и около полумиллиарда из республиканского. Всего около 4 тыс. граждан из аварийного жилищного фонда получили новое жилье.

"По качеству предоставляемы квартир я уверенно могу сказать, что вы лучшие в Российской Федерации. Мы ни в коей степени не имеем право сворачивать эту программу и переваливать все на плечи субъектов, потому что вновь выявленного аварийного жилья в регионе столько же, сколько было до января 2012 года, и такая же тенденция по всей стране. Мы обязаны сделать все, чтобы наши граждане жили достойно, особенно здесь, где люди пережили две страшные войны", - сказал Степашин.

Срок действия государственной программы расселения аварийного жилья, в рамках которой гражданам бесплатно предоставляют квартиры в новых домах, истекает в сентябре 2017 года. Всего жилье получат около 1 млн человек. Действие программы распространяется только на аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года.