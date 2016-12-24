В Грозном открыли три многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья

МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкойМеждународная панорама 24 декабря, 21:19
В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажаПроисшествия 24 декабря, 21:07
Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в СирииПолитика 24 декабря, 21:06
Горак: путевка в плей-офф КХЛ находится в руках игроков "Витязя"Спорт 24 декабря, 21:02
Жертвами взрывов в школе на востоке Алеппо стали два человекаМеждународная панорама 24 декабря, 20:57
Белов: хоккеист Панков очень хорошо дебютировал в "Витязе"Спорт 24 декабря, 20:46
Всероссийский Дед Мороз зажег главную елку Петербурга на Дворцовой площадиОбщество 24 декабря, 20:44
Ярушкин: болезни хоккеистов стали причиной последних поражений "Спартака" в КХЛСпорт 24 декабря, 20:17
Газизов: Игбун сможет покинуть "Уфу", если поступит устраивающее всех предложениеСпорт 24 декабря, 20:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Три многоквартирных дома для переселения 396 граждан из аварийного жилищного фонда открылись в Грозном. В торжественном мероприятии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин.
"Сегодня мы открыли три дома на 137 квартир, в ближайшее время планируется сдать еще три дома общей площадью более 5 тыс. квадратных метров. Таким образом, мы досрочно завершаем программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитанную до сентября 2017 года. В целом благодаря этой программе с 2013 года в Чеченской Республике построено 28 домов на 1150 квартир", - сказал Кадыров на открытии.
За четыре года на реализацию программы направленно более 1 млрд рублей из федерального бюджета и около полумиллиарда из республиканского. Всего около 4 тыс. граждан из аварийного жилищного фонда получили новое жилье.
"По качеству предоставляемы квартир я уверенно могу сказать, что вы лучшие в Российской Федерации. Мы ни в коей степени не имеем право сворачивать эту программу и переваливать все на плечи субъектов, потому что вновь выявленного аварийного жилья в регионе столько же, сколько было до января 2012 года, и такая же тенденция по всей стране. Мы обязаны сделать все, чтобы наши граждане жили достойно, особенно здесь, где люди пережили две страшные войны", - сказал Степашин.
Срок действия государственной программы расселения аварийного жилья, в рамках которой гражданам бесплатно предоставляют квартиры в новых домах, истекает в сентябре 2017 года. Всего жилье получат около 1 млн человек. Действие программы распространяется только на аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года.