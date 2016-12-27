Полтавченко: объединение Петербурга и Ленобласти нецелесообразно и на повестке не стоит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Объединение Петербурга и Ленинградское области абсолютно неактуально, нецелесообразно и не стоит на повестке ни в администрации президента, ни в правительстве. Об этом в интервью агентствам сообщил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

"Честно скажу, на мой взгляд, это, во-первых, абсолютно неактуально сегодня. Во-вторых, это абсолютно нецелесообразно. А в-третьих, лично я, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Я его всегда представляю городом федерального значения", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что "эта тема не стоит на повестке дня ни в администрации президента, ни в правительстве".

"У нас с Александром Юрьевичем (губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко - прим. ТАСС) прекрасные отношения. Мы сотрудничаем, многие вопросы решаем сегодня в интересах и города, и области. Мы не просто соседи, наши регионы очень тесно взаимосвязаны. К нам на работу приезжают многие жители Ленинградской области, многие петербуржцы работают на территории области, не говоря уже о летнем сезоне, когда более 2 млн жителей Петербурга уезжают в Ленобласть отдыхать", - сказал Полтавченко.

По его словам, есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, для этого создана эффективная комиссия по взаимодействию с Ленобластью. "Мы будем эту работу вести и дальше", - подчеркнул губернатор.

Вопрос объединения регионов был поднят в середине декабря экспертами в рамках специальной дискуссии. По их мнению, процесс укрупнения российских регионов может начаться с Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также так называемой тюменской "матрешки": Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.