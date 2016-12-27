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Курорты Ставропольского края планируют принять 1,4 млн отдыхающих по итогам года

В стране
27 декабря, 14:01 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 27, декабря. /ТАСС
Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС министр культуры региона Татьяна Лихачева
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© Антон Подгайко/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Курорты Кавказских Минеральных Вод и Ставропольского края планируют принять по итогам этого года 1,4 млн отдыхающих, что примерно на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

"По нашим прогнозным оценкам, туристский поток по итогам 2016 года достигнет 1,4 млн человек. Окончательные итоги года подведем в будущем январе, но имеющаяся динамика позволяет рассчитывать на рост показателей", - сказала Лихачева.

Проценты роста

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"Как вы знаете, в 2015 году регион посетило более 1,299 млн человек, что на 6,6% больше показателей 2014 года. В том числе, на Кавказских Минеральных Водах побывало более 931 тыс. человек, а это на 5,9% больше, чем в 2014 году", - уточнила министр.

"За 10 месяцев 2016 года Ставропольский край уже посетило 1 млн 70 тыс. человек, что на 4,7% больше аналогичного периода 2015 года. Из них Кавказские Минеральные Воды приняли 791,9 тыс. человек, прирост 5,4% относительно того же периода 2015 года", - добавила Лихачева.

Инвестиции два к одному

По ее словам, важным результатом 2016 года стал рост внебюджетных расходов. "Если не брать в расчет инвестиции в отрасль, а оценивать бюджетные затраты на маркетинг, продвижение и популяризацию отдыха в Ставропольском крае, то на каждый бюджетный рубль было вложено не менее 1,5-2 рублей внебюджетных средств", - рассказала Лихачева.

"Основу туристского потенциала края составляют 482 коллективных средства размещения, в том числе 138 санаториев и 344 гостиницы. Емкость номерного фонда, как санаториев, так и гостиниц, постоянно расширяется. В течение последних лет введено в эксплуатацию свыше 70 средств размещения более чем на 3 тыс. мест", - отметила она.

Всероссийское лидерство

"В текущем году мы сохранили лидерство в России по объему оказанных санаторно-курортных услуг. Наша доля на рынке сегодня превышает 16%", - подчеркнула Лихачева.

"Совместно с Ростуризмом мы продолжаем проект общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. Дистанционное обучение прошли более 280 человек (в 2015 году 168 человек). А всего в текущем году в обучение было вовлечено более 500 человек", - рассказала она.

В крае внедрена система туристской навигации. Уже установлено порядка 120 указателей к достопримечательностям и объектам показа, соответствующих сегодняшним стандартам.

"До конца года это количество превысит 200 единиц, - добавила Лихачева. - Принципиально изменен и наш интернет-портал - STAVTOURISM.RU. Состоялась его презентация в тестовом режиме, а в полном объеме и содержательно портал заработает в 2017 году".

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