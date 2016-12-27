Власти Кубани предлагают тратить курортный сбор на создание пляжей

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направили ряд предложений разработчикам законопроекта о курортном сборе. Как сообщил журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, край просит добавить новые цели, на которые может быть использован сбор. В частности, речь идет о создании пляжей и инженерной инфраструктуры.

"Мы внесли комплекс предложений. Целевое назначение: изначально предполагалось, что будет направлено исключительно на благоустройство. Для нас ключевым направлением является инженерное обеспечение: водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Кроме того, мы добавили по целевому назначению строительство пляжей и берегоукрепление", - сказал Константиниди.

Он отметил, что еще одно предложение от края касается формы сбора. Регион предлагает сделать сбор налоговым.

Ранее ТАСС со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева сообщал, что Краснодарский край планирует взимать курортный сбор с помощью региональных налоговых служб. При этом Министерство РФ по делам Северного Кавказа предлагает сделать курортный сбор неналоговым платежом, подконтрольным некоммерческой организации.

"Администрирование налогов показало себя наиболее эффективным. В том проекте, который сейчас предлагается, предусмотрен фонд. Но затраты на содержание и администрирование фонда могут превысить (объемы самого сбора - прим. ТАСС). Это, конечно же, нецелесообразно", - пояснил Константиниди.

Кроме того, власти Кубани предлагают, чтобы все собранные деньги перечислялись муниципалитетам, которые сами будут распоряжаться ими и проводить необходимые работы. "Все однозначно высказались за то, что этот налог пойдет в местный уровень бюджета, и даже в местные поселения", - отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября поручил правительству внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Это предписание должно быть выполнено до 1 марта 2017 года. Также Путин поручил правительству до мая 2017 года "разработать и утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации" и до апреля 2017 года рассмотреть вопрос о возможности создания территорий опережающего развития на курортах.