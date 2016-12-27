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Власти Кубани предлагают тратить курортный сбор на создание пляжей

В стране
27 декабря, 13:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, декабря. /ТАСС
Другое предложение руководства региона касается формы сбора - его предлагатся сделать налоговым
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КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направили ряд предложений разработчикам законопроекта о курортном сборе. Как сообщил журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, край просит добавить новые цели, на которые может быть использован сбор. В частности, речь идет о создании пляжей и инженерной инфраструктуры.

"Мы внесли комплекс предложений. Целевое назначение: изначально предполагалось, что будет направлено исключительно на благоустройство. Для нас ключевым направлением является инженерное обеспечение: водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Кроме того, мы добавили по целевому назначению строительство пляжей и берегоукрепление", - сказал Константиниди.

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Он отметил, что еще одно предложение от края касается формы сбора. Регион предлагает сделать сбор налоговым.

Ранее ТАСС со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева сообщал, что Краснодарский край планирует взимать курортный сбор с помощью региональных налоговых служб. При этом Министерство РФ по делам Северного Кавказа предлагает сделать курортный сбор неналоговым платежом, подконтрольным некоммерческой организации.

"Администрирование налогов показало себя наиболее эффективным. В том проекте, который сейчас предлагается, предусмотрен фонд. Но затраты на содержание и администрирование фонда могут превысить (объемы самого сбора - прим. ТАСС). Это, конечно же, нецелесообразно", - пояснил Константиниди.

Кроме того, власти Кубани предлагают, чтобы все собранные деньги перечислялись муниципалитетам, которые сами будут распоряжаться ими и проводить необходимые работы. "Все однозначно высказались за то, что этот налог пойдет в местный уровень бюджета, и даже в местные поселения", - отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября поручил правительству внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны. Это предписание должно быть выполнено до 1 марта 2017 года. Также Путин поручил правительству до мая 2017 года "разработать и утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации" и до апреля 2017 года рассмотреть вопрос о возможности создания территорий опережающего развития на курортах.

 

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