В порту Мурманска установили новогоднюю елку из 50-метрового крана

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МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новогодняя елка, созданная из 50-метрового портового крана, появилась в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта (ММТП), впервые за многие годы портовики возродили традицию украшать один из портальных кранов световой иллюминацией в виде новогодней ели.
"Украшенный световой иллюминацией кран хорошо видно из многих точек в центре Мурманска, так как высота этой машины под названием "Сокол" превышает 50 метров", - сказали в пресс-службе.
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По словам специалистов порта, украшение крана было непростой инженерной задачей. В работе были задействованы 16 работников комплекса механизации порта - инженеры, групповые механики и электромеханики. Общая длина световых шнуров, которые использовались для монтажа новогодней иллюминации крана, составила около 500 метров.
"Мы живем в заполярном Мурманске, где темное новогоднее небо озаряется сейчас только северным сиянием и огнями ночного города, частью которого, как и прежде, является порт. Устремленные ввысь краны уже давно стали одним из символов города, его визитной карточкой. Кран в новогоднем убранстве - это часть праздничного волшебства, подарок от портовиков всем жителям и гостям заполярной столицы", - приводит пресс-служба слова генерального директора ММТП Александра Масько.
"Новогодний" кран стал подарком портовиков жителям города от портовиков. Отмечается, что эта елка стала самой высокой в городе.