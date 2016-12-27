Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В порту Мурманска установили новогоднюю елку из 50-метрового крана

В стране
27 декабря, 15:04 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, декабря. /ТАСС
Общая длина новогодней иллюминации на елке составила около 500 метров
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новогодняя елка, созданная из 50-метрового портового крана, появилась в Мурманске. Как сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта (ММТП), впервые за многие годы портовики возродили традицию украшать один из портальных кранов световой иллюминацией в виде новогодней ели.

"Украшенный световой иллюминацией кран хорошо видно из многих точек в центре Мурманска, так как высота этой машины под названием "Сокол" превышает 50 метров", - сказали в пресс-службе.

© Мурманский морской торговый порт
© Мурманский морской торговый порт

По словам специалистов порта, украшение крана было непростой инженерной задачей. В работе были задействованы 16 работников комплекса механизации порта - инженеры, групповые механики и электромеханики. Общая длина световых шнуров, которые использовались для монтажа новогодней иллюминации крана, составила около 500 метров.

"Мы живем в заполярном Мурманске, где темное новогоднее небо озаряется сейчас только северным сиянием и огнями ночного города, частью которого, как и прежде, является порт. Устремленные ввысь краны уже давно стали одним из символов города, его визитной карточкой. Кран в новогоднем убранстве - это часть праздничного волшебства, подарок от портовиков всем жителям и гостям заполярной столицы", - приводит пресс-служба слова генерального директора ММТП Александра Масько.

"Новогодний" кран стал подарком портовиков жителям города от портовиков. Отмечается, что эта елка стала самой высокой в городе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Новый год и Рождество 2017
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама