Житель Кабардино-Балкарии вынес из горящего дома двухлетнего ребенка

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НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР) получил награду за спасение ребенка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике, мужчина вынес двухлетнего мальчика из горящего здания.
"Сегодня в главном управлении МЧС России по КБР начальник управления Михаил Надежин вручил благодарность и ценный подарок Зейтуну Кодзеву за героизм, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка при пожаре, а также за исполнение своего гражданского долга. Житель селения Нижний Куркужин спас двухлетнего мальчика. Это поступок, на который решится далеко не каждый", - сказали в ведомстве.
Возгорание произошло 13 декабря в 12:30 мск. Из-за сильного задымления мать ребенка не могла добраться до мальчика, который остался в доме. Крики о помощи услышал сосед, который бросился на поиски ребенка.
В это время с другого пожара, который произошел в селении Верхний Куркужин, ехали сотрудники МЧС Нургали Афаунов и Рустам Архестов. Они помогли Кодзеву, который уже донес ребенка до прихожей дома, и вызвали пожарных.
Сотрудники МЧС, не дожидаясь приезда скорой, отвезли ребенка и его мать в центральную районную больницу Баксанского района. "Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС ребенку была своевременно оказана высококвалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
Мальчик находится в детской клинической больнице города Нальчик и идет на поправку, его жизнь вне опасности. Нургали Афаунов и Рустам Архестов также получили благодарности за помощь в спасении ребенка.