В Бахчисарае приступают к ремонту резиденции крымских ханов

БАХЧИСАРАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Строители приступили к срочному аварийному ремонту на двух основных объектах комплекса Ханский дворец в Бахчисарае (XVI век). Работы ведутся в Ханской мечети и главном корпусе дворца. Корреспондент ТАСС побывал в резиденции крымских ханов - единственном в мире образце крымско-татарской дворцовой архитектуры - и собрал мнения специалистов по этой теме.

Мерьем Сейтумерова, директор музея истории и культуры крымских татар, который создан на базе бывшей резиденции крымских ханов, отмечает, что с вхождением Крыма в состав России ситуация с отношением к наследию крымских татар в корне поменялась. "Деньги появились, впервые музей получил бюджетное финансирование. Раньше мы были на самовыживании и не получали средств на развитие", - сказала она.

Сейчас музей, по ее словам, едва справляется с потоком туристов, за сезон впервые начал принимать по полумиллиона человек. "Поток значительно увеличился, у россиян огромный интерес к крымскому наследию, посещают музей из различных регионов РФ. Ежегодно с 2014 года поток туристов колеблется от 400 до 500 тысяч человек за сезон, что на 40-50% превышает показатели, которые были в украинский период", - сообщила она.

Дворец в саду

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", дворец и дал затем название городу, возникшему вокруг него, отмечает Сейтумерова. Дворцовый комплекс был построен в XVI веке, ранее общая площадь комплекса составляла более 14 га, не считая паркового комплекса. Сейчас площадь составляет не более 4 га.

"Весь комплекс в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь", - отмечает Сейтумерова.

Но стены дворца помнят правителей крымского ханства, великие посольства и российских императоров. Первой здесь побывала в 1787 году Екатерина Великая, после того как Крым был присоединен к Российской империи.

"Дворец является весомым военным трофеем. Поэтому практически все российские императоры, за исключением Павла Первого, здесь побывали. Посетить дворец означало утверждение своих завоеваний", - добавила директор музея.

Спасти от разрушения

В украинский период о необходимости ремонта и реставрации власти говорили, но практических шагов не предпринимали. Сейчас в аварийном состоянии оказалась Ханская мечеть и главный корпус дворца XVI века, в Ханской мечети необходима замена кровли. Там прогнили девятиметровые стропила, а северный скат крыши оказался под угрозой обрушения.

В аварийном состоянии оказался и главный корпус дворца. Ремонтные работы здесь проводились еще перед приездом императрицы Екатерины II.

"По главному корпусу вопрос сложный, под зданием фактически отсутствуют фундаменты. И за столетия, прошедшие с момента постройки, нагрузка от черепицы, общая масса которой превышает 140 тонн, дала сильную нагрузку на стены, которые буквально повело, а здание потеряло свою геометрию", - рассказал ТАСС первый заместитель председателя Госкомитета Крыма по охране культурного наследия Александр Диденко.

Работы, по его словам, состоят из нескольких этапов, рассчитанных на 4-5 лет. "Главное сейчас снять аварийность с этих зданий, чтобы затем можно было начать ремонтные, а в дальнейшем и реставрационные работы", - отметил собеседник агентства.

К этому вопросу, по его словам, подошли комплексно, чтобы не только решить вопрос с проведением реставрационных работ внутри здания, но и спасти главный корпус от дальнейшего разрушения.

Под куполом

Техническое решение состоит в сооружении купола, или своеобразного навеса на сваях над главным корпусом дворца, это делается для того, чтобы после снятия черепицы с кровли внутрь здания не попала влага. Кроме того, для снятия нагрузки со стен вокруг них будет поставлен специальный металлический каркас, сами стены будут укреплены. После проведения противоаварийных работ все конструкции будут сняты и внутри смогут работать реставраторы.

Рассматривалось много вариантов, чтобы при снятии аварийности и укреплении стен не повредить внутренний штукатурный слой и роспись. Ученые считают, что слоев росписей может быть не менее трех, которые наносились в разные века.

"Остановились на наиболее оптимальном варианте с навесом, который используется во многих странах мира, в том числе и в России. Решение об этом было утверждено коллегиально, на научном совете", - отметил Диденко.

Не нарушить сохранившееся внутренне убранство и старинную роспись - главная задача, которую ставят перед собой подрядчики и проектанты. "После ремонтных работ никаких новоделов не будет, все сохраняется в первозданном виде", - заверяет Юлия Иванишкина, генеральный директор ООО "Кирамет", компании - разработчика проекта.

Изюминки дворца

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем им была написана поэма "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". По данным историков, именно эти произведения поэта помогли сохранить название Бахчисараю, когда в 1944 году после высылки крымских татар власти начали срочно переименовывать все топонимы, с ними связанные.

Одна из изюминок главного дворцового корпуса - так называемая "золотая" или "фруктовая" комната, стены и карнизы которой покрыты искусно выполненной резьбой и позолотой с изображениями фруктов. Здесь и гранаты, и виноград, и яблоки, и многие другие украшавшие столы ханов изыски.

Расположена она на втором этаже, который пока закрыт для посещения. Здесь передвигаться нужно осторожно и только по проложенным деревянным балкам. Директор музея рассказала, что реставрировать покои начали около 25 лет назад, но из-за недостатка финансирования забросили.

"Старинные художники и скульпторы повторили в этой комнате, в которой, кстати, был действующий фонтан, всю красоту и прелесть садов, которые окружали ханский дворец. Она действительно вся лучилась золотом. Наша задача сейчас ее отреставрировать и показать эту красоту людям", - отметила Сейтумерова.