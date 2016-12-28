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Китайские символы по-русски: петухи с баррелем нефти от уральских ювелиров

В стране
28 декабря, 13:24 UTC+3
В Екатеринбурге к Новому году изготовили более 60 видов символов 2017 года: петухи из серебра и золота в обрамлении яшмы и нефрита. Почему сувенирных русских кочетов ждут в Китае – в материале ТАСС
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© ТАСС

В небольшой ювелирной мастерской на окраине Екатеринбурга  трудятся около 100 огранщиков и камнерезов. Золото и серебро здесь измеряют килограммами, а уральские самоцветы самородками.  "Готовиться к году петуха мы начали еще в 2015-м. Для нас изготовление шутливых символов года – своеобразная традиция, в сувениры мы вкладываем максимум фантазии. Нынче мы не смогли остановиться и выбрать лучшие эскизы, поэтому решили сделать более 60 видов сувениров", - начал беседу ювелир Виктор Моисейкин.

По его словам, каждый  сувенир, высота которого пару сантиметров, - ручная работа. Сначала дизайнеры несколько месяцев кропотливо вырисовывают каждое перышко, затем представляют концепцию. "Работа должна быть со смыслом, пусть даже это шутка. Просто ювелирный петушок – красиво, но это коллекционные работы, которые станут семейными реликвиями, традициями и будут передаваться из поколения в поколение", - говорит ювелир.

Петух с баррелем нефти – к богатству страны,  с гармошкой – к веселью,  с монетками – к деньгам, с чемоданом – к путешествиям, петух в обнимку с курочкой – к семейному счастью, а также курочка Ряба  с золотым яичком и еще много других.

Первые лица
Дед Мороз: петух не клюнет!

Только после утверждения эскиза создается 3-D проект и восковая модель сувенира, чтобы не тратить драгоценные материалы на этапе доработки. "Очень часто происходит замена самых неожиданных деталей.  В этот раз у нас произошел  интересный случай: мы сделали петушка, который держит кочан капусты, со смыслом "рубить капусту", то есть к деньгам. Изобразили обычный русский круглый кочан, но китайцы нас не поняли, пришлось вносить срочные коррективы – ведь жители Поднебесной знают только китайскую капусту, которая далеко не круглая", - уточнил Моисейкин.

В основе сувениров используется бронза, серебро, золото, все виды яшмы, змеевик, нефрит и другие уральские самоцветы. "Сначала камнерезы из самородка делают подставку для петушка идеальной овальной формы. Одновременно  в другом цехе из драгоценных металлом отливают саму фигурку, и затем несколько дней наводят блеск - натирают клюв, гребешок и глаза,"- пояснил он.

Петухи не по фэншую

Более половины всех петушков отправятся в Китай – Пекин, Шанхай, Гонконг и другие провинции. "Китайские символы в Россию пришли благодаря Фаберже, а теперь сложилась обратная ситуация -  большая часть наших работ уходит в Китай. Удивительно, но им нравится, как по-русски мы изображаем их традиции",  - уточнил он.

Один из наиболее сложных сувениров – это петушок, сидящий на вращающемся колесе фортуны. "Надпись на латыни гласит: "Удача любит смелых". Образ мы взяли от флюгера, ведь раньше была традиция на них изображать именно петухов. То есть этот петушок всегда поворачивается в сторону удачи, а смелый - потому, чтобы сидеть на высоком колесе, нужна отвага",  - рассказал он.

"Но самый популярный в Китае наш сувенир – "Ваше высочество", он пользуется бешеной популярностью. Там  стоит гордый петух в короне и мантии, казалось бы, это далеко от китайских традиций и фэншуя. Но жители поднебесной ценят русский взгляд", - поделился ювелир.

По словам собеседника агентства, каждый вид выпускается ограниченной партией – не более 100 штук. "Это ручная работа, больше мы даже не сможем сделать. Жители Китая очень ценят эксклюзив, в масштабах их страны данный тираж считается очень ограниченным"- сказал он.

Планируется, что в январе, накануне наступления Нового года по китайскому календарю, в Пекине пройдет выставка всех сувениров.

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и др.

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