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Дефицит бюджета Крыма сокращен в шесть раз

В стране
28 декабря, 14:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Размер дефицита бюджета составил 3,1 млрд рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Государственный совет Крыма на внеочередном заседании утвердил региональный бюджет на 2017 год с дефицитом в 3,1 млрд руб.

"Нам удалось в нынешнем бюджете сократить дефицит по сравнению с прошлым годом на 16,1 млрд руб., или более чем в 6 раз. Это говорит о том, что мы активно работаем над сбалансированной бюджетной политикой, улучшением управлением госимуществом, улучшением делового климата", - сообщила, представляя бюджет депутатам, министр финансов региона Ирина Кивико.

Доходы бюджета, по ее словам, увеличиваются на 25,7% по сравнению 2016 годом - до 131,7 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составят 33,7 млрд руб., а безвозмездные поступления из федерального бюджета - 98 млрд руб., что составляет 74,7% от общих доходов бюджета региона.

Расходы бюджета Крыма в 2017 году, согласно проекту закона, запланированы в объеме 134,8 млрд руб., что на 9,8% больше, чем в 2016 году.

Наибольший объем расходов планируется направить на национальную экономику - 50,4 млрд руб., образование - 31,6 млрд руб., соцполитику - 22,2 млрд руб., здравоохранение - 11 млрд руб., ЖКХ - 5,6 млрд руб., культуру - 5,53 млрд руб. За принятие бюджета проголосовал 61 из 63 депутатов, присутствующих на пленарном заседании.

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